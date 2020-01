Buschow

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen durch einen Anrufer darüber informiert, dass in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr ein Zigarettenautomat an der Bahnhofstraße in Buschow gesprengt worden war. Der Automat wurde dabei stark beschädigt.

Der oder die unbekannten Täter erbeuteten eine unbekannte Menge Zigaretten. Ob auch Geld aus dem Automaten entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee, unter der Telefonnummer 03322/ 27 50 zu melden.

Von Bernd Geske