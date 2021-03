Zwei Verletzte nach Auffahrunfall bei Liepe

Liepe/Damme

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz, an dem 30 Feuerwehrleute beteiligt waren. Zwischen Nennhausen und Liepe musste eine Verkehrsteilnehmerin kurz vor Damme anhalten, weil sie nach links in die Zufahrt zu einem Betrieb einbiegen wollte. Ein weiteres Fahrzeug dahinter hielt ebenfalls an.

Das dritte Fahrzeug war zu schnell unterwegs und fuhr auf. Dabei wurden ein Fahrzeug vorne und eines hinten stark beschädigt. „Die Meldung war Unfall mit drei Fahrzeugen, Personen eingeklemmt“, so Nennhausens Amtsbrandmeister Holger Püschel, der den Einsatz leitete.

Verletzte betreut

Vor Ort hatten andere Beteiligte die Autofahrerin bereits aus dem Wagen befreit. „Sie war nicht eingeklemmt, nur die Tür ging schwer auf. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und betreute die Verletzten, bis die Rettungswagen eintrafen.

30 Kameraden

Außerdem mussten Betriebsflüssigkeiten, die aus den beschädigten Fahrzeugen ausgelaufen waren, gebunden werden. Mit vor Ort war auch die Polizei, die den Unfall aufnahm. Die Feuerwehren kamen aus mehreren Orten, unter anderem Nennhausen, Damme und Liepe.

Von Joachim Wilisch