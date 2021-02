Netzwerk Gesunde Kinder im Havelland: Jubiläum in schwieriger Zeit

Havelland

Es war ein Modellversuch – und der Landkreis Havelland war dabei. Darauf legte damals Landrat Burkhard Schröder großen Wert. Im Jahr 2006 wurden die Grundsteine für das Netzwerk „Gesunde Kinder“ im Havelland gelegt. Im Jahr 2007 gingen die ersten Familienlotsen an den Start. Margarethe von Finthel war damals Sozialdezernentin. Ihr lag das Netzwerk am Herzen.

Die Landesregierung hatte den Anstoß gegeben. Hintergrund war, dass es immer wieder Berichte von überforderten jungen Eltern gab, die bereits während der Zeit der Schwangerschaft nicht mehr klar kamen. Um zu verhindern, dass Kleinkinder möglicherweise vernachlässigt werden, wurde das Netzwerk geschaffen.

Mit ehrenamtlichen Familienlotsen steht das Netzwerk Familien mit Schwangeren und Kindern bis zu drei Jahren zur Seite. Das Beratungs- und Vorsorgeprogramm in Trägerschaft des Landkreises und der Havelland Kliniken begleitet junge Eltern nach der Geburt bis zum 3. Lebensjahr.

Hebammen und ehrenamtliche Familienlotsen beraten die Eltern im Familienalltag und empfehlen Vorsorge-Impfungen und -Untersuchungen. Die Teilnahme am Programm ist für die Eltern kostenlos. Zehn Jahre nach der Gründung gab es 49 Familienlotsen – zumeist aus sozialen und pädagogischen Berufen.

NEin Elternpaar besucht die Netzwerk-Filiale in Premnitz. Quelle: Netzwerk Gesunde Kinder

Ein Büro hat das Netzwerk inzwischen auch in Premnitz – im neuen Familien- und Gesundheitszentrum. „Mütter und Väter wollen sicher nur das Beste für ihre Kinder, doch ist es nicht immer leicht herauszufinden, was genau das Beste ist. Gerade beim ersten Kind tauchen viele Fragen auf.“ Das weiß Netzwerkkoordinatorin Andrea Thiele. „Wir vom Havelländischen Netzwerk Gesunde Kinder möchten die Eltern dabei unterstützen, die passenden Antworten für sich und das Kind zu finden. Wir wollen Eltern im Havelland begleiten und die Freude an einem Leben mit Kindern fördern.“

Es wird gelotst

Der Anspruch ist groß. Im Fokus stehen unsere Familienlotsinnen und -lotsen. Sie sind die persönlichen Ansprechpartner und haben Infos über ein gesundes Aufwachsen. Sie bringen kleine Geschenke passend zum Alter des Kindes mit. Familienlotsen kennen sich aus, mit welchen Ämtern und Behörden junge Eltern in Kontakt treten müssen oder sollen. Natürlich helfen sie auch dabei, Anträge zu stellen und Anmeldungen vorzunehmen.

Dabei seien die „großen Themen“ ebenso wichtig, wie die „kleinen Fragen“ im Alltag. Alle unsere Familienlotsinnen und -lotsen übernehmen das ehrenamtlich.

Bevor ein Familienlotse loslegen darf, wird eine Schulung angesetzt. Im Verlauf der ersten drei Lebensjahre des Kindes treffen sich die Familienlotsen insgesamt zehnmal persönlich mit den Eltern und dem Nachwuchs.

Andrea Thiele leitet das Netzwerk Gesunde Kinder.. Quelle: Tanja M. Marotzke

Schnell sammelte das Netzwerk „Gesunde Kinder“ Preise und Anerkennung. So wurde es im Jahr 2010 zu einem „Ausgewählten Ort“ im Wettbewerb „Deutschland – Land der Ideen“. Drei Jahre später konnten sie den KTQ-Award zum Thema „Vernetzung im Gesundheitswesen“ in Empfang nehmen. In dem Jahr gab es auch den Medizin-Charity-Award (Ehrenpreis). Jörg Grigoleit ist Geschäftsführer der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe. „Das Netzwerk hatte von Anfang an das Ziel, dass kein Kind verloren gehen sollte.“

Erste Erfahrungen gab es zum Zeitpunkt der Gründung schon. Die Kliniken hatten seit 2004 für den Landkreis Reihenuntersuchungen bei Kindern vorgenommen und somit schon Erkenntnisse zu deren Gesundheit gewonnen. Dabei wurde auch deutlich, wo Aufklärungsarbeit nötig ist, wo man präventiv tätig werden muss.

Nicht nur Befürworter

Aber es gab auch natürlich auch mal Kritik. Manche meinten, dass sich Ehrenamtler zu viel Fachwissen anmaßen würden. Und es gab dadurch Bedenken, dass der Datenschutz nicht eingehalten wird. Doch die Befürchtungen, die bestanden, hätten sich größtenteils nicht bewahrheitet.

Neu erfunden werden musste das Projekt damals nicht. Die Havelländer konnten auf Erfahrungen in der Niederlausitz zurück greifen, gingen allerdings auch ihren eigenen regionalen Weg.

Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Bahr beim Netzwerk-Besuch. Quelle: Konrad Radon

Dazu gehört, dass bei den Kindern bis zu einem Lebensjahr überwiegend Hebammen die Betreuung übernehmen. Erst dann kommen Familienlotsinnen und -lotsen ins Spiel. Günter Baaske gehörte zu den Ideengebern des Netzwerkes für alle Regionen im Land Brandenburg. Er habe anfangs gezweifelt, ob in Brandenburg so viele Ehrenamtliche als Helfer für junge Familien mitwirken würden. Er sei jedoch schnell eines Besseren belehrt worden.

Ein anderes Projekt, das vom Netzwerk gestartet wurde, ist das Schwangeren-Frühstück. Inzwischen, da in Rathenow der Kreißsaal vorübergehend vom Netz genommen ist, konzentriert sich vieles auf die Klinik in Nauen. Allerdings hofft die Klinik-Geschäftsführung, dass sich bald wieder Wege finden, um den Kreißsaal Rathenow zu reaktivieren.

Von Joachim Wilisch