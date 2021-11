Netzwerk schafft Austausch für kommunalpolitisch aktive Frauen

Dallgow-Döberitz

Zum zweiten Mal traf sich ein seit diesem Jahr bestehendes überparteiliches Netzwerk politisch interessierter und engagierter Frauen und Mädchen aus den Kommunen Brieselang, Falkensee und Dallgow-Döberitz. Sie kamen am Montagabend im Sitzungssaal im Rathaus Dallgow-Döberitz zusammen. Dort gab es zunächst einen Vortrag der Gastreferentin Cécile Weidhofer, Director der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF). Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich über eigene Erfahrungen als weibliche Personen in einem männlich dominierten Umfeld auszutauschen.

Netzwerk entstand angesichts der brandenburgischen Frauenwoche

Die Entstehung des Netzwerkes geht zurück auf eine Initiative von Kathrin Neumann, ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Brieselang: „Ich habe Anfang des Jahres in Brieselang einen Aufruf gemacht angesichts der Brandenburger Frauenwoche: Da ging es darum Bürgerinnen zu nominieren, die sich besonders engagieren“, berichtete Neumann. Ihr Anliegen war es, entsprechend dem diesjährigen Motto „Superheldinnen am Limit“ die Leistungen, aber auch Herausforderungen der Frauen sichtbar zu machen. „Mir war bei der Vorstellung wichtig, darauf zu schauen: Wann fühlen sie sich am Limit? Welche Probleme auf gesellschaftlicher Ebene hängen damit zusammen?“, so Neumann.

Die Gleichstellungsbeauftragten Kathrin Neumann aus Brieselang und Birgit Mattausch aus Dallgow-Döberitz luden zu der Veranstaltung ein. Quelle: Leonie Mikulla

Zwei Frauen, mit denen sie so in den Kontakt kam, waren die Gemeindevertreterinnen Ines Buhrig und Carmen Frei, die sich beide ehrenamtlich für Brieselang einsetzen. „In den Gesprächen wurde deutlich, auf welche besonderen Schwierigkeiten Frauen in der Kommunalpolitik stoßen. So entstand die Idee, ein Netzwerk zu erschaffen, um gezielt gleichstellungspolitische Fragen zu besprechen“, erzählte Neumann. Die erste Zusammenkunft fand digital im Mai statt. Bei dem Termin am Dienstagabend konnten sich die Teilnehmerinnen unter dem Motto „Alles unter einem Hut“ zum ersten Mal in Präsenz begegnen.

Vortrag zeigte Schwierigkeiten von Frauen in der Politik auf

Mit Cécile Weidhofer war eine passende Referentin für die Veranstaltung eingeladen worden: Als Mitglied der FDP konnte sie selbst Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln. Aktuell leitet sie das Helene-Weber-Kolleg, das unter der Trägerschaft der EAF Berlin Kommunalpolitikerinnen eine bundesweite Plattform bietet. „Das Ziel des Think Tanks ist es, Frauen für die Politik zu gewinnen und ihren Einstieg und Aufstieg zu fördern“, erklärte Weidhofer.

Sie bot zunächst einen theoretischen Input. So zeigt ein Blick auf die Zahlen, dass im Bundestag gut ein Drittel Frauen sitzen – hingegen gibt es nur noch neun Prozent Bürgermeisterinnen. „Je niedriger die politische Ebene ist, desto geringer fällt der Frauenanteil an politischen Ämtern aus“, berichtete Weidhofer. Sie ging auf verschiedene Gründe für die Unterrepräsentanz von Frauen ein und zeigte mögliche Handlungsfelder auf.

Gesprächsrunde ermöglichte aktive Vernetzung

Während der anschließenden Gesprächsrunde spiegelten sich die theoretischen Überlegungen in vielen persönlichen Erfahrungen der Teilnehmerinnen wider. „Die Diskussion war sehr anregend und hat noch einmal bestätigt, dass Kommunalpolitik eine Männerdomäne ist mit vielen Barrieren für Frauen“, sagte Kathrin Neumann im Nachgang der Veranstaltung und führte aus: „Das fängt an bei formellen Punkten wie Sitzungszeiten, die schwer mit Familie vereinbar sind. Das Problem sind aber nicht nur rechtliche Vorgaben sondern auch gesellschaftliche Normen: Wann engagieren sich Mütter?Wann ist es gesellschaftlich akzeptiert?“ Gezeigt habe sich in der Diskussion zudem, dass es nicht die eine Lösung gebe, damit Frauen sich einbringen: „Es sind viele verschiedene Stellschrauben, an denen parallel gedreht werden muss.“

Ein Kernanliegen des Treffens war es, eine Vernetzung zwischen Frauen zu fördern. Das hatte Erfolg: „Ich habe mich gefreut, wie viel Austausch es gab. So entstand die Idee, einen überparteilichen Stammtisch in Dallgow einzurichten“, sagte Neumann. Sie hob zudem die große Vielfalt hinsichtlich des Alters und persönlichen Hintergrundes hervor: „Es waren auch Frauen ohne Erfahrung in der Kommunalpolitik da. Das war für beide Seiten sehr befruchtend.“

Ein Termin für ein nächstes Treffen steht bereits fest: Am 10. Januar soll unter Beteiligung der Landesgleichstellungsbeauftragten und des frauenpolitischen Rats eine Kleingruppenarbeit zu verschiedenen Themen stattfinden.

Von Leonie Mikulla