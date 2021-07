Neubeginn im „Hasenpfeffer“: So verwöhnt Christopher Franz in Semlin den Gaumen

Semlin

Das Havelland hat ein „Fine-Dining-Restaurant“. Im Golfresort Semlin hat am Donnerstag das „Hasenpfeffer“ eröffnet. Bernd Eulitz, Direktor des Golfresorts, zeigt sich aufgeregt und froh: „Wir haben eineinhalb Jahre gearbeitet von der ersten Idee bis nun zur Eröffnung.“ Dieses Restaurant gebe es mit dem Angebot kein zweites Mal im Landkreis. „Wir haben hier im westlichen Havelland ein echtes Alleinstellungsmerkmal für die gehobene Gastronomie geschaffen“, freut sich Eulitz.

Das „Hasenpfeffer“ ist im ehemaligen Kaminzimmer des Hotels. Es wurde gründlich umgebaut. Die helle Täfelung ist einer dunkelbraunen gewichen. Gediegen kommt der Raum daher mit einem schönen Blick auf den Golfplatz und Loch 18. „Es fehlt noch die Terrasse“, sagt Bernd Eulitz am Eröffnungsabend. „Die Statik war schwierig, aber zum August oder September können wir hier auch Plätze im Freien anbieten.“

Der neue Koch

Für dieses Restaurant hat das Golfresort einen neuen Koch, der sich ausschließlich darum kümmert. Christopher Franz hat sich schon diverse Kochmützen erkocht. „Wir wissen, dass wir hier genau den richtigen Mann für diese Aufgabe haben“, lobt Eulitz.

Christopher Franz kocht für das „Hasenpfeffer“. Quelle: Markus Kniebeler

Auf der Karte stehen zwei Menüs – eines mit fünf Gängen, das Menü Legere und eines mit sieben Gängen, das Menuü Passion. „Wichtig ist, dass wir regionale Produkte der Saison anbieten und auch Außergewöhnliches“, so Christopher Franz. Man muss nicht eines der Menüs bestellen, man kann auch verschiedene Speisen kombinieren. „Aber eigentlich sind die beiden Speisenfolgen jeweils aufeinander abgestimmt“, sagt der Koch.

Erste Gäste

Für den ersten Tag gab es bereits Reservierungen. „Wir wollen sowohl die Menschen in der Region erreichen, als auch Berliner Publikum“, sagt Eulitz. Wichtig sei die Werbung von Mund zu Mund. „Wer hier war und es gut fand, der wird es weiter erzählen.“

In der Küche gibt es nun zwei Abteilungen – eine für das „Hasenpfeffer“ und eine für das „Havelländer“ – das zweite Restaurant im Resort. Hier hat Christopher Franz in der neuen Abteilung den Überblick. Schon am ersten Abend ist er beschäftigt. 30 Plätze hat das Restaurant. Am ersten Abend war es nicht ausgebucht. „Das soll sich langsam aufbauen“, sagt Bernd Eulitz. Und so hat der Koch auch Zeit, selber Speisen zu servieren und zu erklären, was da auf dem Teller ist.

EDie ersten Gäste genießen das Essen und den Blick auf den Golfplatz. Quelle: Joachim Wilisch

Das Personal für das „Hasenpfeffer“ wurde noch einmal gesondert geschult. Bernd Eulitz weiß, dass die Gäste hohe Ansprüche an so ein Restaurant stellen. „Und das wollen wir ja auch.“ Man sei bereit, sich auch den kritischen Hinweisen von Gästen zu stellen. Zu den Gaumenfreuden, die tatsächlich solche sind, kommen Getränke – passende Weine und besondere Winzersekte.

Abwechslung

Die Menüs sollen im Abstand von vier bis sechs Wochen wechseln. „Das kommt auch auf die Saison an, die gerade ist“, sagt Christopher Franz. „Ich will das Bodenständige mit einem besonderen Kick verbinden.“ Und dazu gehört natürlich auch, dass alle Produkte frisch sind – oft aus der Region aber auch aus anderen Gegenden. In der Küchenabteilung für das Restaurant „Havelländer, wo auch die Halbpension angeboten wird, zeichnet nach wie vor übrigens Andreas Kral verantwortlich.

Blick in das neue Resgaurant. Quelle: Joachim Wilisch

Christopher Franz steht nun mit Kral Seite an Seite in der Küche. Der 33-jährige Franz lebt mit Partnerin und Sohn in Tangermünde. Ersten Kontakt mit dem Thema Küche hatte der gebürtige Magdeburger im Betrieb der Eltern. Und dann sammelte er Erfahrungen. In Frankreich hat er gekocht sowie in der Schweiz und in Österreich. Mit 24 wurde er in Kitzbühel erstmals Küchenchef.

Digestif gibt es vom Servierwagen. Quelle: Joachim Wilisch

Vier Jahre später kehrte er zurück und wurde Chef des Gourmetrestaurants „Bauernstub’n“ in Dahlenwarsleben (bei Magdeburg). Damals gab es vom Gastroführer Gault & Millau im Jahr 2017 insgesamt 16 Punkte. Christopher Franz gehörte zu den Spitzenköchen.

Bevor es im Golfresort weiterging, war Christopher Franz als selbstständiger Unternehmer im Bereich Gastronomie und Hotellerie. Hier kann er sich nun am Herd für das „Hasenpfeffer“ kreativ entfalten.

Neues wagen

Bernd Eulitz schaut sich zufrieden um im „Hasenpfeffer“ und schaut zurück: Es war an der Zeit, 27 Jahre nach der Eröffnung des Hotels etwas Neues auszuprobieren. “Im Golfresort hoffen nun Christopher Franz, Andreas Kral aber auch Bernd Eulitz und das gesamte Team, dass nach der langen Corona-Pause nicht wieder ein tiefer Einschnitt bevorsteht, wenn die Covid-Infektionszahlen steigen. Im Golfresort haben sie schwierige Zeiten hinter sich. „Wir sind aber überzeugt von dem Angebot, das wir hier unterbreiten“, sagt Eulitz.

Hoteldirektor Bernd Eulitz. Quelle: Markus Kniebeler

Darum habe man sich von den schwierigen Corona-Zeiten nicht abschrecken lassen. Mit dem „Hasenpfeffer“ wird diese Überzeugung ins Westhavelland und darüber hinaus getragen.

Das Team im „Hasenpfeffer“ freut sich auf viele Gäste.

Von Joachim Wilisch