Der Schatz vom Dachboden

Spandau

Malerin Minna Köhler-Roeber gehört zur sogenannten „verschollenen Generation“. Das Kunstamt Spandau widmet der 1883 geborenen Künstlerin die Kabinettausstellung „Bürgerliches Stadtleben und ländliche Idylle“. Freitagabend war die gut besuchte Vernissage in der Bastion Kronprinz auf der Zitadelle. „Die verschollene Generation sind Künstler, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geboren wurden und durch den Ersten Weltkrieg und Berufsverbote der NS-Diktatur heute fast völlig unbekannt sind“, sagte Ralf F. Hartman, Leiter des Spandauer Kunstamts. Die aktuelle Ausstellung soll dem entgegenwirken.

Das Malkasten-Format

Minna Köhler-Roeber aus Reichenbach im Vogtland fiel schon als Kind mit künstlerischem Talent auf. Bis 1919 durften Frauen nicht an staatlichen Kunstakademien studieren. So nahm sie Unterricht an der privaten Kunstschule des litauischen Malers Johann Walter-Kurau in Dresden.

„Klatschmohn" von Minna Köhler-Roeber. Quelle: Hans-Peter Theurich

Die junge Reichenbacherin liebte das Malkasten-Format, das in den Farbkasten für die Freiluftmalerei passte, vergleichbar dem heutigen DIN A 4-Format. So hängen viele kleine Bilder in der Ausstellung: liebenswürdige Stillleben, feinfühlige Porträts und Landschaften, bei denen sich die Künstlerin mit der Abstraktion auseinandersetzt.

Von großer Delikatesse ist das „Stillleben mit Büste und Blumenvase“. Die zartgrünen Blätter eines Straußes flirren in jugendstilartiger Ornamentik im Licht. Die Liebe zur Freilichtmalerei übernahm die Künstlerin von ihrem Lehrer. Sie malte idyllische Landschaftsmotive des Elbsandsteingebirges oder des Vogtlandes. Ihre Bilder zeigen dabei nie eine kitschig-heile Welt, sondern bilden die Realität ab. Telegrafenmasten sind ihr so wichtig, dass sie titelgebend werden.

Der Dachbodenfund

Von ihren Reisen nach Italien hatte Minna Köhler-Roeber eine Reihe lichtdurchfluteter Seestücke mitgebracht. Wie auf den meisten ihrer Bilder arbeitete sie mit sehr reduzierter Palette. Rot erscheint höchstens auf den Stillleben, dar-unter das fast monumentale „Roter Klatschmohn“. Oder auf dem Gemälde „Rote Pferde“. Es zeigt deutlich den Einfluss des Malers Franz Marc vom Blauen Reiter in München. Zwischen 1914 und 1915 besuchte Minna Köhler-Roeber eine Kunstgewerbeschule in München und lernte dort die Werke der Künstlergruppe Blauer Reiter kennen.

„Stillleben mit Früchten und Leuchter" von Minna Köhler-Roeber. Quelle: Hans-Peter Theurich

Minna Köhler-Roeber stammt aus wohlhabender Familie. Sie bemühte sich selten um Ausstellungen ihrer Werke. Im Privaten zu malen, schien ihr zu genügen. Die Ausstellung ist einem klassischen Dachbodenfund zu verdanken. Der Enkel der Künstlerin, Jürgen Köhler, berichtete bei der Vernissage von einer großen Kiste in seinem Elternhaus, deren Inhalt streng geheim war. Erst als seine Eltern verstorben waren, entdeckten die Erben darin einen Schatz von 600 Bildern ihrer malenden Großmutter.

Museen zeigten wenig Interesse

So richtig wollte sich weder ein Museum noch der Kunsthandel dafür begeistern. Bis der Galerist Torsten Sabatier aus Verden (Aller) davon hörte. „Wir danken der Galerie Sabatier und dem Kunstamt Spandau, dass sie Minna aus der Versenkung geholt haben“, sagte Jürgen Köhler.

Die Schau „Bürgerliches Stadtleben und ländliche Idylle - die Malerin Minna Köhler-Roeber“ läuft bis 17. Mai auf der Zitadelle, geöffnet ist freitags bis mittwochs von 10 bis 17 Uhr und donnerstags von 13 bis 20 Uhr.

Von Judith Meisner