Neue Corona-Regeln fürs Havelland

Rathenow

Die Landkreisverwaltung des Havellandes hat angesichts der aktuellen Corona-Lage eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Grund dieser teilweisen Regelverschärfung ist laut Verwaltung das Ziel der Bundesregierung, die Siebe-Tage-Inzidenz auf einen Wert von unter 50 zu drücken. Im Havelland liegt die Inzident mit Stand von Mittwoch dieser Woche bei 87,73. Vor allem sollen ältere und kranke Menschen noch besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden. Die Verordnung gilt ab sofort.

Auf folgenden Straßen, Wegen und Plätzen im Havelland ist nun eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen: auf dem Platz des Friedens in Brieselang, auf dem Fähranleger und auf der Fähre in Ketzin sowie auf dem Marktplatz in Premnitz. Das gleiche gilt für Elstal rund um Karls-Erlebnisdorf und das Designer-Outletcenter Berlin. Ein Alkoholverbot gilt für den Campusplatz in Falkensee zwischen der Stadthalle und der Europagrundschule.

Tagespflegen bleiben vorerst geschlossen

Ebenfalls neu ist, dass der Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege für Senioren im Havelland ab dem 24. Februar untersagt wird. Dies geschieht anlässlich eines Ausbruchgeschehens mit der britischen Coronavirus-Mutation in einer solchen Tagespflegeeinrichtung. Es handelt sich hierbei um teilstationäre Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen durch Pflegedienste betreut werden. Diese besuchen jedoch in der Regel auch andere pflegebedürftige Personen in deren Häuslichkeit. Durch die nun erfolgte Betriebsuntersagung soll die weitere Verbreitung der Virusmutation möglichst vermieden werden.

Mit der aktualisierten Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg darf in Grundschulen der Unterricht ab Montag, 22. Februar, zunächst im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht wiederaufgenommen werden. Die anderen Schulformen bleiben mit Ausnahme der jeweiligen Abschlussklassen sowie der Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ vorerst weiterhin im Distanzunterricht. Kindertagesstätten dagegen sind weiter geöffnet. Von Seiten der Landesregierung wird jedoch an Eltern appelliert, ihre Kinder soweit möglich zu Hause zu betreuen.

Friseure machen wieder auf

Ab dem 1. März können dann allerdings Friseure unter Auflagen wieder öffnen. Auch Tierparks, Wildgehege sowie zoologische und botanische Gärten fallen nicht mehr unter die Schließanordnung und sind für Publikum wieder frei zugänglich. Ausgenommen sind dabei aber die Tierhäuser der jeweiligen Einrichtungen. Die Schließungen von Gastronomie, Kultureinrichtungen sowie weiten Teilen des Einzelhandels bleiben dagegen vorerst bestehen.

Besucher von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheimen und besonderen Wohnformen dürfen diese Häuser nur noch betreten, wenn sie unmittelbar zuvor negativ auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden sind. Bewohner und Patienten eben solcher Einrichtungen, die sich regelmäßig außerhalb aufhalten, müssen zwei Mal pro Woche auf das Corona-Virus getestet werden.Dies gilt nicht für Bewohner und Patienten, die in besonderen Wohnformen leben und in einer Behindertenwerkstatt arbeiten und dort bereits getestet worden sind.

Verstöße gegen diese Anordnungen hinsichtlich der Orte, wo ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und ein generelles Alkoholverbot herrscht, stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden.

