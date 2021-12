Neue Hürden beim Breitbandausbau im Havelland – Land will Förderung kürzen

Havelland

Die Älteren werden sich erinnern. Im Verlauf des Bundestagswahlkampfes im Jahr 2017 tauchten die Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke und Uwe Feiler im Kreis mit vier Zuwendungsbescheiden auf. Landrat Roger Lewandowski nahm die Bescheide für Infrastrukturprojekte zum Breitbandausbau entgegen.

Insgesamt förderte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die vom Landkreis beantragten Projekte mit insgesamt über 30 Millionen Euro.

Damit wurde die volle Fördersumme, die beantragt war, auch gewährt. Inzwischen hat es einen weiteren Bundestagswahlkampf gegeben, ein neuer Bundeskanzler ist gewählt, Sebastian Steineke ist nicht mehr im Bundestag und Uwe Feiler gehört der größten Oppositionsfraktion an.

Ein kleines Stück

Ein kleines Stück ist es in den vier Jahren vorwärts gegangen. Mitte November sind im Bereich Friesack im Projektgebiet III die ersten Haushaltsanschlüsse in Betrieb gegangen. Darüber berichtete Landrat Roger Lewandowski in der Sitzung des Kreistages am Montag in Paaren im Glien. Es habe mehrfach Behinderungen gegeben, ausgelöst durch die Corona-Pandemie.

In dem so genannten Projektgebiet III können dennoch die Breitbandbauprojekte umgesetzt werden – und zwar im Zeitplan, den man sich vorgegeben hat.

Breitbandleitungen werden gelegt. Quelle: Sebastian Willnow

Insgesamt 6,8 Millionen Euro sind dafür in Rechnung gestellt. Wie berichtet, gab es Probleme, weil offenbar nicht alle Haushalte, die einen Anschluss benötigen, bekannt waren. Darum musste später ein so genannter „Konkretisierungsantrag“ beim Projektträger des Bundes gestellt werden. „Die Bewilligung steht noch aus, wir rechnen aber fest damit“, sagte Roger Lewandowski den Kreistagsabgeordneten.

Vier Gebiete

Insgesamt gibt es im Landkreis aber vier Projektgebiete. Für diese seien nun erneut aktualisierte Netz- sowie Finanzpläne abgefordert worden. Lewandowski: „Wir haben das alles beim Projektträger eingereicht.“ Das betreffe auch die Verplanung des Geldes bis 2024. Die Fristen wurden eingehalten.

Weitere Gespräche

Darüber hinaus fanden Gespräche zwischen der „DNS:Net“ und zunächst der Gemeinde Wustermark, dann auch der Stadt Falkensee sowie der Gemeinden Dallgow-Döberitz und Brieselang und dem Landkreis Havelland zu eventuellen eigenwirtschaftlichen Ausbaugebieten statt. Das bedeutet, dass diese nicht in die anderen Projektgebiete für die Breitbandförderung des Bundes integriert sind. Ebenso haben sich schon weitere Gesellschaften zum eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau bereits in Position gebracht.

Kreistagssitzung in Paaren im Glien. Landart Lewandowski berichtet. Quelle: Joachim Wilisch

Für Projektträger scheint das aber nur im dicht besiedelten östlichen Havelland interessant zu sein. „Trotzdem wird die Verwaltung weiterhin versuchen, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen auch im westlichen Havelland eigenwirtschaftliche Ausbaugebiete mit hohem Leistungsstandard zu entwickeln“, so der Landrat.

Gerade im Westhavelland sei ein auskömmlicher Breitbandausbau dringend notwendig.Mit den Jahren wurden Förderbedingungen und Fördergrundlagen geändert. Inzwischen stehen im Havelland 56 Millionen Euro für den Breitbandausbau bereit.

Schon verplant

Das Geld für den Breitbandausbau sind bereits im Kreishaushalt eingeplant. Das Vorhaben werde im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit rund 33,7 Millionen Euro vom Bund und mit annähernd 16 Millionen Euro vom Land Brandenburg gefördert.

Der Landkreis Havelland selbst wird gut 5,5 Millionen Euro beisteuern. Das ist jedenfalls noch Stand der Dinge. Allerdings warnte Landrat Roger Lewandowski die Kreistagsabgeordneten schon einmal vor. Möglicherweise wird der Anteil der Landesförderung nicht in der Höhe fließen, wie man das dachte.

Brieselang Bürgermeister Ralf Heimann unterzeichnet eine Vereinbarung zum Breitbandausbau Quelle: Thoma Ecke

„Für das Projektgebiet Friesack, das jetzt in Arbeit hat, gelten die alten Bedingungen noch“, so Roger Lewandowski. Für die weiteren Projektgebiete hat das Land angekündigt, es werde sich aus der Förderung zurückziehen.

Das könnte bedeuten, dass der Landkreis diesen Anteil ebenfalls übernehmen muss. „Dann sind wir nicht mehr bei 5,5 Millionen sondern bei einem zweistelligen Millionenbetrag.“

Landtagsabgeordnete sollen helfen

Nun sollen die Landtagsabgeordneten aus dem Havelland dem Landrat zu Hilfe eilen und nochmals darauf bestehen, dass alle Regionen beim Breitbandausbau so gefördert werden, wie ursprünglich versprochen.

Im Wort steht hier auch der neue Bundesminister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing (FDP). Beim Breitbandausbau, so sagte er gestern kurz vor Regierungseintritt seiner Partei, dürfe es keine weißen Flecken mehr geben.

Noch gibt es die – vor allem im Westhavelland.

Von Joachim Wilisch