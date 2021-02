Neue Technikfirma am Flugplatz Bienenfarm

Paulinenaue

Der Schreibtisch wartet schon auf die neuen Mitarbeiter, der Computer ist angeschlossen. Flugplatz-Gesellschafter Alexander Stendel streicht noch die neue Foto-Tapete mit dem Oldtimer-Flieger glatt und freut sich ab Februar auf Zuwachs am Flugplatz Bienenfarm. Mit der Quax Technik GmbH zieht nach Fertigstellung des neuen Hangars nun eine Wartungsfirma für Flugzeuge in den alten beheizten Werfthangar.

„Damit sind wir ein richtiger Flugplatz, denn zu einem Flugplatz gehört auch eine Wartungsfirma für die Maschinen“, sagt Bienenfarm Gesellschafter Stendel, der auch Sprecher des Quax-Vereines ist. Der ist ein Zusammenschluss von über 700 begeisterten Flugzeug-Fans in Deutschland, die sich der Pflege, dem Erhalt und dem Betrieb von Oldtimer-Flugzeugen verschrien haben.

Flughafen-Gesellschafter Alexander Stendel hat alles zum Start vorbereitet Quelle: Ulrich Hansbuer

Neben dem Flugplatz Paderborn in Westfalen hat der Verein seinen zweiten Sitz auf dem Flugplatz Bienenfarm. Und in den letzten Jahren wurde dadurch auf dem alten Agrarflieger-Landeplatz in der Nähe von Paulinenaue immer mehr ein Eldorado für fliegende Oldtimer, die im Havelland ihre Heimat gefunden haben. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neuer Hangar für mehr als 25 Flugzeuge eröffnet.

Quax Technik GmbH neu gegründet

„Im Jahr 2013 haben wir unsere bis dahin im Verein angestellten Fluggerätemechaniker in die neu gegründete Quax Technik GmbH ausgegliedert“, erzählt Geschäftsführer Björn Riedesel. Um den immer größeren Anforderungen bei der täglichen Wartung wie auch bei Komplett-Überholungen von historischen Flugzeugen gerecht zu werden, war dies ein schon fast überfälliger Schritt im Verein, erklärte es auch Sprecher Stendel. Gesellschafter der Quax Technik GmbH ist der Quax-Verein.

Flughafen in Bienenfarm- Quelle: Ulrich Hansbuer

Seit 2013 bildet die Quax Technik GmbH, die sich nicht nur um Oldtimer Flugzeuge kümmert, sondern auch Aufträge für neue Maschinen annimmt, Lehrlinge zu Fluggerätemechanikern in der Fachrichtung „geile Karren“, wie Stendel es nennt, aus. „Ebenso nehmen zahlreiche Praktikanten im Rahmen Ihres Studiums oder anderweitiger Ausbildungen die Chance wahr, uns über die Schultern zu schauen und in diesem nicht ganz alltäglichen Handwerk Einblicke zu gewinnen“, erklärt Geschäftsführer Björn Riedesel.

Lehrlinge sollen ausgebildet werden

Mit dem Standort Havelland, der vor allem durch seine Nähe zu Berlin attraktiv ist, soll die Firma ausgebaut werden. „Auch wir wollen hier Lehrlinge ausbilden“, sagt Alexander Stendel. Inklusive der bisherigen zwei Auszubildenden ist die Quax Technik GmbH Arbeitgeber von acht Mitarbeitern, die alle eine große Leidenschaft und Begeisterung für die „fliegenden Kisten“ der Oldtimer Fliegerei mitbringen.

„Selbst wenn der Landeplatz mal durch eine unplanmäßige Außenlandung ersetzt wird, helfen wir gern und lassen die Vereinsmitglieder und andere Piloten mit ihren Schätzchen nicht im Regen stehen“, sagt Stendel und weist darauf hin, dass sie mit dem zweiten Standort Bienenfarm nun flexibler in Deutschland geworden sind.

Blick in Gebäudeinnere. Quelle: Ulrich Hansbuer

Zum Aufgabenspektrum der neuen Firma im Havelland gehörten eine Menge: Wartung und Instandhaltung von Flugzeugen bis 5700 Kilogramm, Komplexe Reparaturen an Flugzeugen bis 1200 Kilogramm, Vor-Kauf-Inspektionen, wie es in der Fliegersprache heißt, Prüfung der Lufttüchtigkeit, Lackierungen, Kennzeichen, Gemischt-, Holz- und Metallbauweise und die für Oldtimer wichtige Unterstützung bei der Suche nach Ersatzteilen.

„Ob es sich um Technik, Dokumentation, die Bewältigung der ,Papierlage’, eine Reparatur oder gar um eine komplette Überholung der fliegenden Schätzchen handelt, wir sind der richtige Ansprechpartner“, sagt Geschäftsführer Björn Riedesel und macht Werbung für seine neue Niederlassung in der Region.

Demnächst wird in Bienenfarm einer der wenigen, weltweit noch aktiven Holz-Flugzeug-Mechaniker beginnen, der alte Tragflächen mit Holzstruktur, wie sie früher bei Doppeldeckern vorhanden waren, noch reparieren kann. Alte Handwerkskunst beim Flugzeugbau wird dann im Havelland wiederbelebt und Bienenfarm könnte immer mehr zum Oldieschwarm der Fliegerei werden.

Von Ulrich Hansbuer