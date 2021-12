Neuer Pflegedienst „Naviva“ rollt nun durch Falkensee

Falkensee

Seit einiger Zeit fährt durch Falkensee ein kleines weißes Auto, darauf zu sehen ein rotes Herz, das von einer Hand gehalten wird. Das Logo gehört zum Pflegedienst „Naviva“, der Anfang Juli in Falkensee eröffnet hat. Für Inhaberin Mariya Superfin war dies ein mutiger Schritt: Mit Naviva hat sie sich selbstständig gemacht und führt zum ersten Mal selbst einen Pflegedienst. „Wir bieten alles an, was zur Pflege gehört. Also Grundpflege, Körperpflege, pflegerische Betreuung“, erklärt Superfin.

Betreuung und Medikamentengabe

Auch die medizinische Betreuung wie die Gabe von Medikamenten gehört zum Leistungsspektrum. „Wir decken Bedarfe nach dem Sozialgesetzbuch 11 und 5 ab“, fasst Superfin zusammen. Um Unterstützung von Naviva in Anspruch nehmen zu dürfen, muss zunächst der Pflegegrad festgestellt werden. „Das macht der medizinische Dienst. Wenn der feststeht, können wir ein passendes Angebot zusammenstellen. Abgerechnet wird das über die Kranken- und Pflegekassen“, erklärt Superfin.

Bei Naviva kümmert sich ein engagiertes Team um die Umsetzung: „Derzeit sind wir 13 Aktive, die alle aus Falkensee und Umgebung kommen. Wie haben nur einen einzigen Mann, im Januar kommt aber noch einer. Ich finde, Männer sind für diese Arbeit auch super geeignet“, sagt Superfin überzeugt. Die Angestellten haben einen unterschiedlichen beruflichen Hintergrund. Sowohl Altenpfleger als auch Krankenpfleger arbeiten bei Naviva, zudem gibt es einige Pflegehelfer.

Kunden im gesamten Stadtgebiet

Je nach Qualifikation nehmen die Mitarbeitenden unterschiedliche Aufgaben bei der Kundschaft wahr. Ein typischer Arbeitsalltag fängt beispielsweise so an: „Wenn der Frühdienst ins Büro kommt, holen sie sich erst einmal das Handy und lesen das Übergabebuch. Dann gucken sie sich die Tour für den Tag an, nehmen Schlüssel und Auto und fahren los“, erklärt Superfin. Nacheinander werden die Kunden versorgt, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt wohnen. „Alle arbeiten sehr selbstständig und meine Mitarbeitenden haben Köpfchen und denken mit“, freut sich Superfin.

Geeignetes Personal zu finden, war für sie eine der größten Herausforderungen. „Früher war es ein Problem, Kunden zu finden, mittlerweile ist das größte Problem, Personal zu finden – das dauert ein bisschen“, sagt Superfin. Sie selbst kam über Umwege in den pflegerischen Bereich: „Ich habe eigentlich eine kaufmännische Ausbildung und bin vor fünf Jahren im Pflegedienst gelandet. Die letzten zwei Jahre war ich als Einsatzleitung für die Planung zuständig und das hat mir immer Spaß gemacht“, so Superfin.

Firmenwagen, Computer, Telefone und Pflanzen

Bei Naviva kümmert sie sich nun um alle finanziellen Angelegenheiten und erstellt Angebote für die Kundschaft. Bis zur Eröffnung des Pflegedienstes war es für sie ein weiter Weg: „Ich musste einen Standort finden und dann alles vorbereiten, um die Zulassung von der Krankenkasse zu erhalten. Da hatte ich Hilfe von einem Juristen, man braucht wirklich einen langen Atem“, so die Chefin. Auch etliche Anschaffungen gehörten dazu, Firmenwagen, Computer, Telefone. „Riesig habe ich mich gefreut, als wir Pflanzen bekommen haben. Ich will, dass unser Büro ein bisschen gemütlich aussieht und sich die Mitarbeitenden hier wohlfühlen!“

Naviva ist ein neuer Pflegedienst in Falkensee. Quelle: privat

Denn die Arbeit ist durchaus auch herausfordernd. „Egal bei welchem Wetter, ich muss losfahren und die Kunden müssen versorgt werden. Man empfindet eine ganze andere persönliche Verantwortung“, überlegt Superfin. Allerdings findet sie, dass die schönen Aspekte der Tätigkeit überwiegen: „Es ist ein tolles Gefühl, jemanden zu unterstützen und zu helfen.“ Für Superfin, die aus Berlin kommt, spielte auch das Mitarbeiterwohl in die Entscheidung mit hinein, den Standort in Falkensee zu eröffnen: „Hier ist man einfach entspannter, das fängt schon bei der Parkplatzsuche an!“

Aufregende erste Zeit

Die erste Zeit war für Superfin nach der vielen Vorbereitung sehr aufregend: „Am Anfang hatten wir kaum Anrufe, da habe ich mich schon gefragt, ob ich mich falsch entschieden habe. Manchmal saß ich drei Tage lang da und das Telefon blieb still“, erinnert sie sich. Inzwischen ist davon allerdings nichts mehr zu spüren. „Jetzt klingelt das Telefon manchmal fast zu viel“, sagt Superfin lachend. Verwunderlich ist das letztlich nicht – dank des demographischen Wandels nimmt der Bedarf nach pflegerischen Angeboten überall zu. Superfin untersuchte die Situation im Vorfeld genau: „Wir haben im Januar eine Bedarfsanalyse gemacht. Dabei zeigte sich, dass in Dallgow die meisten alten Menschen wohnen.“

Die Kundenkontakte der ersten Zeit erlebte Superfin als positiv. „Ich fahre auch gerne selbst zu den Kunden und kenne viele persönlich, das finde ich ganz toll.“ 42 Stammkunden werden derzeit versorgt und Superfin gibt sich Mühe, dass immer die gleichen Fachkräfte zu den Kunden fahren. „Immer möglich ist das leider nicht, aber es kommen maximal drei verschiedene Pflegerinnen“, versichert Superfin und ergänzt: „In der nächsten Zeit wollen wir alles etwas ruhiger angehen und uns auf die Stammkundschaft konzentrieren.“

