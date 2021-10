Neuer Vorstand: Europa Union im Havelland hat gewählt

Falkensee

Mit knapp 86 Mitgliedern ist er der größte seiner Art im Land Brandenburg – der Kreisverband Havelland der Europa-Union. Ende September wurde auf der diesjährigen Kreismitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Dieser traf sich nun zu seiner konstituierenden Sitzung.

Stefan Rosenbohm: „Europas Fans müssen zusammenhalten“

„In einer Zeit, in der europafeindliche Gruppierungen stärker werden, müssen Europas Fans zusammenhalten“, erklärt der neue Vorsitzende, Stefan Rosenbohm. Für eben diesen Zusammenhalt setze sich die Europa-Union als überparteiliche Institution ein. Trotz Coronaeinschränkungen konnte der Verein (siehe Infobox) auch während der Pandemie neue Mitglieder gewinnen, die sich für Europa und die dazugehörigen Themen einsetzen möchten.

Falkenseer Hans-Peter Pohl kandidiert nicht erneut als Vorsitzender

Nach der Wahl des neuen Vorstands auf der Mitgliederversammlung am 30. September trat dieser in der vergangenen Woche nun zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Hans-Peter Pohl, Stadtverordneter und CDU-Fraktionsvorsitzender in Falkensee, war zur Wiederwahl als Vorsitzender der Europa Union nicht wieder angetreten. Auf ihn folgte Stefan Rosenbohm, der zukünftig die Geschicke des Havelländer Kreisverbands leiten wird.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich freue mich, dass so viele Mitglieder mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben“, sagte Rosenbohm nach der Wahl. Das Tolle am Kreisverband Havelland sei für ihn die fantastische und interessante Basis der Mitglieder. „Die kommenden Veranstaltungen werden sicherlich allen viel Freude bereiten“, blickte er bereits auf die anstehenden Pläne des Vereins.

Der 59-jährige Stefan Rosenbohm aus Falkensee ist seit 20 Jahren als diplomierter Elektroingenieur beruflich im Consulting-Bereich tätig und arbeitet dabei mit Firmen aus Deutschland und China zusammen, die einen neuen Standort im jeweils anderen Land suchen. Die Europäische Union sieht Rosenbohm als Glücksfall: „Wenn wir sehen, wie kriegerisch es zu Zeiten der deutschen Vielstaaterei einmal war, ist dieser europäische Wohlstand und Frieden eine enorme Errungenschaft.“ Alle 26 Staaten müssten weiter gemeinsam arbeiten, um diesen Wohlstand zu erhalten.

Verena Hedtke und Hans-Ulrich Benra werden als Stellvertreter der Europa Union Havelland gewählt

An Rosenbohms Seite wurden als Stellvertreter Verena Hedtke und Hans-Ulrich Benra gewählt. Die Dallgowerin ist als Referentin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie tätig. „Um Europa zu verstehen, muss man Europa erleben“, ist sie überzeugt. Ihr Anliegen sei es, Europa und seine Vorzüge praktisch erlebbar zu machen und Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen. „Der Blick über den eigenen Tellerrand schafft nicht nur Verständnis für das Gegenüber, sondern hilft auch dabei, die eigene Situation besser einzuschätzen“, meint sie, „das ist in der jetzigen Zeit, in der nationalistische Tendenzen wieder erstarken, besonders wichtig“. Mit Hans-Ulrich Benra hat die Europa Union Havelland zudem den stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Fachvorstand für Beamtenpolitik im DBB Beamtenbund und Tarifunion an Bord.

Vorstand breit aufgestellt mit viel Kompetenz und Erfahrung

Schatzmeister Tom Schaak und als Beisitzer Georg Baumann, Wolfgang Jähnichen, Vivien Tharun, Martina Freisinger und Erhard Winkler vervollständigen den Vorstand. Mit Baumann und Tharun sitzen erstmals zwei gelernte Journalisten im Vorstand. Baumann leitet das Startup „Angelschein.de“, die freie Journalistin Vivien Tharun (Die Partei) sitzt für die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei im Kreistag. Auch Beisitzer Wolfgang Jähnichen verfügt über mehr als 60 Jahre kommunalpolitische Erfahrungen. Zudem engagiert er sich als Zeitzeuge und hat internationale Verkehrsunternehmen beraten. 2014 erhielt er für sein Wirken für das Deutsche Technikmuseum Berlin das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Stammtisch der Europa Union Havelland am 21. Oktober in Falkensee

Bereits in dieser Woche lädt die Europa Union Havelland in Falkensee zu ihrem nächsten Stammtisch ein. Am Donnerstag, 21. Oktober, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger um 19 Uhr im Restaurant „Coronita“ in der Bahnhofstraße 61 in Falkensee herzlich willkommen. Die Veranstaltungsteilnehmer werden gebeten, die aktuellen Coronaschutzbestimmungen für Restaurants zu beachten.

Weitere Informationen zur Europa Union Havelland gibt es auch unter: www.europa-union-havelland.de

Die Europa-Union im Havelland und darüber hinaus Die Europa-Union Deutschland (EUD) ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. In ihr engagieren sich unabhängig von Parteizugehörigkeit, Konfession, Alter und Beruf interessierte Bürger für europäische Belange und grenzüberschreitenden Zusammenhalt. Vernetzt und aktiv sind die Akteure dabei sowohl auf lokaler und regionaler ebenso wie nationaler und europäischer Ebene. In Deutschland engagieren sich die rund 17 000 Mitglieder in 15 Landesverbänden mit rund 350 Kreis-, Orts- und Stadtverbänden vernetzt und haben Partnerorganisationen in über 30 Länder Europas. Mit aktuell 86 Mitgliedern ist der Kreisverband Havelland der größte Kreisverband in ganz Brandenburg. Als gemeinnütziger Verein organisiert setzt sich der Kreisverband Havelland, der seinen Sitz in Falkensee hat, gemäß seiner Satzung für ein „proeuropäisches und internationales bürgerschaftliches Zusammenleben, kulturellen Austausch und Begegnung im Havelland“ ein.

Von Nadine Bieneck