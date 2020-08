Neuwerder

Eine Allee aus Bäumen, die Sonne scheint, Schlagschatten liegen auf der Straße. Ein kleiner Feldweg führt zum Atelier der Künstlerin Ulrike Hogrebe. Vor dem Grundstück stehen bunt bemalte Keramik-Vasen – die Corona-Edition. Zwischen prächtig blühenden Blumen, Gemüsebeeten und Pferden hat die Künstlerin ihre Quarantäne verbracht.

Überall Leinwände

Eine Fensterfront ermöglicht den Blick in das Atelier, bevor die Tür geöffnet wird. Es riecht nach Farbe und Inspiration. Überall stehen Leinwände, große, kleine, bemalte und unbemalte, quadratische Leinwände stehen auf dem Boden, längliche hängen an den Wänden.

In der Raummitte

Ulrike Hogrebe steht vertieft an einem in der Mitte des Raumes stehenden Tisch. Sie trägt lässige blaue Jeans, ein weichfallendes T-Shirt und die Haare leicht zurückgebunden, einige Strähnen haben sich aus dem Zopf gelöst, die sie sich ungeniert hinter die Ohren streift. Es fehlen nur noch Farbspritzer auf den Hosen und schon wäre sie auch für den Letzten als Künstlerin enttarnt.

Besuch im Atelier von Ulrike Hogrebe Quelle: Mariella Doblhofer

Seit 2000, zur Jahrhundertwende malt Ulrike Hogrebe schon in Neuwerder in ihrem Atelier. Aus Berlin Wedding zog es sie ins Grüne, raus aus der Stadt. Hier wird der Raum nicht durch die Arbeit bestimmt, „Es war eher so, dass ich mich hier am Anfang relativ verloren gefühlt habe“, beschreibt die Künstlerin.

Dann kam die Familie

Sie war es gewohnt dicht an ihren Bildern zu stehen, auf einmal wirkte das Bild deutlich kleiner. Mittlerweile hat sich der Raum mit vielen Arbeiten gefüllt und wirkt schon fast wohnlich. Dieses Jahr hat sich jedoch etwas geändert. Aufgrund der Pandemie hat auch ihre Familie aus Berlin die Vorteile des Landes genutzt. Vier Monate haben sie sich im Atelier und der darüber liegenden Wohnung eingenistet, sodass Ulrike Hogrebe mit ihren Arbeiten in das Wohnhaus ausgesiedelt ist. Eine ganz neue Erfahrung.

Aus Nichts etwas schaffen

Ob das einen Einfluss auf ihre Arbeit gehabt hat, kann Hogrebe erst in der Zukunft sagen. Wie früher zu Stipendienzeiten, in denen der Künstler vor dem Nichts steht und daraus etwas schaffen muss, vergleicht sie die neue Situation.

Bilder an den Wänden und auf dem Boden – Bilder überall. Quelle: Mariella Doblhofer

„Um mich zu erden habe ich stoisch eine Vase nach der anderen bemalt“, berichtet sie und ergänzt: „In einem so kleinen Raum hatte das Bemalen etwas meditatives.“ Die Corona-Edition ist nicht nur draußen vor dem Haus zu sehen, sondern demnächst auch auf ihrer in den September verschobenen Ausstellung „Idylle“ auf ihrem Grundstück.

Die Folgen der Pandemie

Andere Ausstellungen wurden mittendrin abgebrochen, weitere pausierten und wieder andere fielen komplett aus. Die Künstlerin befand sich in einem luftleeren Raum. „Das war für mich die Situation, wie für viele andere auch, dass man vielleicht zur Besinnung kommt“, erzählt sie.

Projekte, Preise, Ausstellungen 1954 ist Ulrike Hogrebe in Münster geboren. 1975 bis 1978 folgt ein Studium an der Hochschule der Künste, Berlin bei den Professoren Schoenholtz und Ohlwein. 1978 bis 1982 Studium der Malerei an der Hochschule der Künste, Berlin. 1989 Stipendium des Berliner Senats. 1991 Stipendium Künstlerdorf Schöppingen. 1993 Stipendium Künstlerdorf Schloss Wiepersdorf. 1994 Deutscher Kunstpreis der Volks- und Raiffeisenbanken (4.Platz). Daniel-Henry-Kahnweilerpreis (Auswahl) 1999 Stipendium Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop, Mecklenburg. 2003 Stipendium für Bildende Kunst des Landes Brandenburg. Weitere Preise: Kunstpreis für Malerei des Ministeriums Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg und KKunstpreis für Malerei. Seit 2006 Mit-Initiatorin des Projektes Land(schafft)Kunst in Neuwerder.

Niemand wollte etwas von ihr, sie konnte den Alltagsstress hinter sich lassen. Außer, dass sie den engen Kontakt zu ihren Freunden und zur Familie vermisst, spürt Ulrike Hogrebe wenig von den Einschränkungen der Corona-Krise. Sie ist sich ihrer privilegierten Situation bewusst und betont, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit anders erging.

Und der Ausfall?

„Die gesamte Situation war frustrierend. Einige meiner Kollegen haben zu neuer Inspiration gefunden, andere hatten eine Blockade“, berichtet die Künstlerin aus Gesprächen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Viele waren auf die staatlich unterstützenden Überbrückungshilfen angewiesen. Die Schwierigkeit bestand darin, den Ausfall zu beziffern.

Idyllisch liegt das Anwesen von Ulrike Hogrebe in Neuwerder. Quelle: Mariella Doblhofer

Viele Künstlerinnen und Künstler haben trotz geringem Einkommen hohe Fixkosten. Neben der häuslichen Monatsmiete muss auch die Miete für das Atelier beglichen werden, weshalb auch viele Künstlerinnen und Künstler nebenbei einem finanziell geregelten Arbeitsleben nachgehen.

Die große Unruhe

Der Künstler, die Galerie, die Messe und der Sammler sind die Standbeine der bildnerischen Kunst. Fällt eine dieser Säulen aus, wird sich die Kunst wahrhaftig verändern. Ulrike Hogrebe ist beunruhigt, wenn sie in die Zukunft schaut, „Wenn ich jetzt das Große Ganze sehe, sorge ich mich. Ich verstehe, dass die Menschen ungeduldig sind, kann aber nicht nachvollziehen, dass leider die Mehrheit nicht erkennt, dass sie mit ihrem rücksichtslosen Verhalten Menschen gefährden.“

In der Erkenntnis-Phase

„Dieses Leichte, das Reisen, dieses Frische, alles was so belebend war, ist auf einmal nur noch mit Vorsicht verbunden“, bedauert Hogrebe. Zuerst das Wahrnehmen, anschließend das Umgehen und jetzt befindet sich die Künstlerin nach eigener Aussage in der Erkenntnis-Phase.

Ulrike Hogrebe bei einer Ausstellung in der Sperl-Galerie vor einigen Jahren in Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Die Frage nach dem zukünftigen Leben der heranwachsenden Generationen verglichen mit der Freiheit der eigenen Generation stimmt Hogrebe traurig. „Was mich auch beunruhigt, ist auch die Frage, wie lange uns das begleiten wird, und ob das für immer da ist. Uns ist noch gar nicht so richtig bewusst, dass unsere Welt an einem Wendeweg ist. Wir sind global vernetzt über dieses Virus“, empfindet Hogrebe.

Eine tote Stadt

Auffallend positiv sieht Ulrike Hogrebe die Wertschätzung des Publikums. „Die Menschen haben gemerkt, dass die Kunst gar nicht so alltäglich ist, wie vorher vielleicht angenommen, eher eine Bereicherung für ihr Leben, das habe ich oft gehört“, berichtet sie. Auch das Publikum der Künstler hat gelitten. „Alles was wir seit Jahrhunderten als selbstverständlich angesehen haben, Kino, Theater, Musik im Freien, Festivals, ist auf einmal weggefallen. Was ist eine Stadt ohne Kunst? Ich denke eine tote Stadt“, sagt Hogrebe.

Vom Wert der Kunst

„Mir ist die Kunst so wichtig. Wenn Deutschland keine Kunst mehr hat und keine Künstler mehr hat, keine Konzerte und keine Ausstellungen, wie arm ist das Land dann?“ So bleibt am Ende nur zu hoffen, dass das rezipierende Publikum die Wertschätzung und Wichtigkeit weiterträgt, ob in Form einer Spende, eines Konzertbesuches oder mit einem Kauf eines Bildes.

Von Mariella Doblhofer