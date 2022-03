Havelland

Die Unterstützung für die Ukraine-Hilfe ist auch im Landkreis Havelland überwältigend. An vielen Orten haben sich Initiativen gebildet, die dazu aufrufen, für die Menschen in Not zu spenden. Täglich werden es mehr Personen, die sich beteiligen und Dinge abgeben oder Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. An dieser Stelle bieten wir einen Überblick über all jene Aktionen, die aktuell gestartet werden oder bereits seit einigen Tagen laufen.

Großer Andrang beim Brieselanger Frühlingsfest

Der Verein "Brieselang hilft" organisierte zusammen mit anderen am Sonnabend, 26. März, auf dem Brieselanger Markplatz einen großen Frühlingsmarkt zu Gunsten der Ukraine-Flüchtlingshilfe. Quelle: Enrico Berg

Vereine organisieren binnen nur weniger Tage in Brieselang ein Markttreiben zu Gunsten der Ukraine-Flüchtlingshilfe. Die Brieselanger genießen das Fest. Für einige Kinder indes bedeutet dieser Tag etwas ganz Besonderes.

SPD in Falkensee setzt Hilfssammlung fort

Die Geschäftsselle wird zum Zwischenlager für Hilfsgüter. Quelle: privat

In der Geschäftsstelle der SPD von Falkensee stapeln sich die Hilfsgüter. Inzwischen sind mehrere Wagen zur Sammelstelle nach Tegel gefahren. Die Sozialdemokraten setzen ihre Hilfsaktion fort.

Kreis regelt Vergütung für private Unterbringung von Flüchtlingen

Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Julius Frick

Der Landkreis Havelland regelt die Vergütung privater Gastgeber von Ukraine-Flüchtlingen. Das Geld richtet sich nach der Anzahl der Personen und nach der Art der Unterbringung.

Falkenseer Benefizkonzert für die Ukraine

Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine: Sonja Godowska (Violine) und Isabelle Engelmann am Klavier. Quelle: Ulrich Hansbuer

Bei einem stimmungsvolles Benefizkonzert in der Evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen zeigten Sonja Godowska und Isabelle Engelmann ein Programm, das zum Frieden mahnt und Hoffnung macht.

Erste Flüchtlinge ab Mitte der Woche im MAFZ erwartet

Die Flüchtlingsunterkunft im MAFZ Paaren im Glien kurz vor der Inbetriebnahme Quelle: Andreas Kaatz

Ministerin Ursula Nonnemacher machte sich am Sonntag selbst ein Bild von den Vorbereitung für die Inbetriebnahme der Notunterkunft im MAFZ in Paaren im Glien. Dort soll später Platz für rund 500 ukrainische Flüchtlinge sein.

Großes Friedenszeichen in Falkensee

Aktion gegen Ukraine-Krieg in Falkensee Quelle: Elia Patzschke

Mehrere Bündnisse hatten für Sonnabend dazu aufgerufen, ein lebendes Peace-Zeichen am Bahnhof Seegefeld in Falkensee zu bilden. Menschen mehrerer Generationen kamen, um ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg zu setzen.

Aktion gegen Ukraine-Krieg in Falkensee am Bahnhof Seegefeld Quelle: Andreas Kaatz

Dallgower Schüler helfen mit Kuchenbasar

Die Klasse 5c der Grundschule „Am Wasserturm“ von Dallgow-Döberitz hat einen enorm erfolgreichen Kuchenbasar organisiert, um Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln. Sie sind stolz auf ihr Ergebnis: 785,57 Euro kamen zusammen. Quelle: privat

Paaren im Glien: Notunterkunft im MAFZ eingerichtet

Aufbau der Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine des Landkreises Havelland im MAFZ in Paaren im Glien. Quelle: Nadine Bieneck

Bis zu 500 Menschen können bei Bedarf auf dem Gelände des MAFZ im Schönwalder Ortsteil Paaren im Glien untergebracht werden. Die Arbeiten für die Einrichtung der Notunterkunft für die Geflüchteten aus der Ukraine laufen auf Hochtouren, am Sonntag soll die erste von zwei umfunktionierten Hallen eingerichtet sein.

Ausländerbehörde mit Außenstelle in Falkensee

Ab Montag, den 21. März 2022, können geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die sich derzeit im Havelland aufhalten, in Falkensee die Erstmeldung vornehmen und dort auch gleich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. Hier wird kurzfristig eine Außenstelle der havelländischen Ausländerbehörde eingerichtet. Bisher erfolgte die Erstmeldung im Havelland ausschließlich in der Ausländerbehörde in Rathenow, wo bereits die Daten von mehr als 400 Ukrainerinnen und Ukrainern erfasst wurden. Das teilt die Kreisverwaltung am Freitag mit. Mit der nun eingerichteten Außenstelle, die sich in den Räumen des Jobcenters Falkensee in der Bahnstraße 8-12 befindet, wird eine weitere Anlaufstelle im östlichen Teil des Landkreises geschaffen. Die Erstmeldung kann dort von Montag bis Freitag jeweils zwischen 9 bis 12 Uhr vorgenommen werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Dallgow-Döberitz: neues Zuhauses fernab vom Krieg

Dallgow Günter Zonsius nimmt Geflüchtete aus Ukraine auf Quelle: privat

Seit knapp zwei Wochen leben die Zwillingsschwestern Karina und Diana bei der Familie Zonsius in Dallgow-Döberitz, die wie andere Familien in der Umgebung Geflüchtete bei sich aufgenommen haben. Wie die Verständigung untereinander funktioniert und wie es sich zu siebt unter einem Dach lebt.

Falkensee: Sonderstelle der Ausländerbehörde wird eingerichtet

Kita Wirbelwind übergibt der Stadt Friedenstauben. Quelle: Stadt Falkensee

Mit der Unterbringung der aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchteten Familien einher geht auch die Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Kita- und Schulplätzen. Für die Kommunen ist das eine Herausforderung, wie das Beispiel Falkensee zeigt. In der Gartenstadt wird zudem eine Sonderstelle der Ausländerbehörde eingerichtet.

Not ist groß: Hilfe für Mensch und Tier

Tierschützer helfen bei der Erstversorgung am Berliner Hauptbahnhof - Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit ihren Tieren in Berlin ankommen, werden am Bahnhof von Tierfreunden unterstützt. Quelle: privat

Die Not der aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchteten Menschen ist groß. Und sie offenbart sich auch am Berliner Hauptbahnhof, wo täglich tausende Menschen eintreffen. Viele von ihnen haben ihre Haustiere auf die Flucht mitgenommen. Die Brieselangerin Ruth Schnitzler hilft vor Ort mit vielen anderen bei deren Erstversorgung.

Havelland: MAFZ wird Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge

Bilder der Ukraine-Hilfe. Der Landkreis will Hilfsangebote bündeln. Quelle: privat

Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Nauen und Schönwalde untergebracht. Nun wird das MAFZ als Notunterkunft hergerichtet. Der Landkreis Havelland will schnell reagieren und helfen können. In Falkensee wird eine zusätzliche Meldestelle für die Ankömmlinge eingerichtet.

Ukraine-Hilfe: Die Hilfsbereitschaft in Berge ist groß

Ukraine-Hilfe in Berge und Lietzow: Eine ukrainische Familie ist geflüchtet und konnte eine Wohnung in Berge beziehen. Natalia (r.) will neue Erkenntnisse über Heilpflanzen gewinnen. Gemeinsam mit ihrer Nichte Sofia und Andreas Muskolus steckte sie die ersten Echinacea-Samen in die Erde. Quelle: Andreas Kaatz

Natalia und ihre Schwester mussten die Ukraine verlassen, weil die Gefahr möglicher Kriegshandlungen zuletzt immer größer wurde. Im Nauener Ortsteil Berge fanden sie herzliche Aufnahme. In zwei Monaten wäre Natalia aber sowieso nach Berge gekommen.

Ketziner setzen ein Friedenszeichen

Friedensaktion in Ketzin 2022: In Ketzin bildeten etwa 600 Schülerinnen und Schüler der Europa- und der Oberschule eine Friedenskette von ihren Schulen bis zum Rathaus. Nach den Worten von Bürgermeister Bernd Lück flogen dort weiße Tauben los, die symbolisch Frieden in der Ukraine bringen sollen. Quelle: privat

Freidenkerbund Havelland sammelt trotz Raumknappheit

Putins Krieg in der Ukraine: Spenden sind weiterhin gefragt. Quelle: Julius Frick

Die Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine ist groß. Größer als die Lagerkapazität des Freidenkerbundes im Havellandes mitunter ist. Spenden werden aber trotzdem in Nauen und Falkensee angenommen.

Ukraine-Hilfe: Stadt Falkensee bündelt Angebote auf Webseite

Vor dem Rathaus Falkensee sind ukrainische Flaggen gehisst. Quelle: Stadtverwaltung Falkensee

Die Welle der Hilfsbereitschaft von Menschen, die den flüchtenden Menschen aus der Ukraine helfen wollen, reißt nicht ab. Die dabei auftretenden organisatorischen Fragen häufen sich. Die Stadtverwaltung hat daher nun die wichtigsten Informationen auf ihrer Website zusammengetragen und aktualisiert diese ständig.

Wustermark: Ukrainische Lkw-Fahrer fehlen im Güterverkehrszentrum

Wladimir Rastichaiev ist Ukrainer, seit 2014 Kraftfahrer im westlichen Ausland. Jetzt zittert er um das Schicksal seiner Familie in der Heimat. Quelle: René Gaffron

Einige Speditionen im Güterverkehrszentrum in Wustermark beschäftigen auch ukrainische Lkw-Fahrer. Einige wollen ihre Heimat verteidigen, einige hierbleiben. Inzwischen geraten auch Lieferketten in Gefahr.

Erstes Willkommenscafé „Ukraine“ in Falkensee am Sonntag

In Falkensee wird ein Willkommenscafé „Ukraine“ eingerichtet. Quelle: Stadtverwaltung Falkensee

Im Mehrgenerationenhaus in der Ruppiner Straße in Falkensee laden der Arbeiter-Samariter-Bund und der Seniorenbeirat am Sonntag, 13. März, zum ersten Willkommenscafé „Ukraine“ ein. Dabei soll es vor allem um Austausch und Vernetzung gehen.

Falkenseer Kinder basteln Friedenstauben

Kita Wirbelwind übergibt der Stadt Friedenstauben. Quelle: Stadt Falkensee

Auch die Kinder und Erzieher der Kita „Wirbelwind“ aus Falkensee beschäftigt Putins Krieg gegen die Ukraine. Sie bastelten nun jede Menge Friedenstauben, die sie symbolisch auch ans Rathaus der Gartenstadt überreichten. Zudem hoffen sie auf viele Nachahmer, die das Friedenssymbol ebenfalls an ihren Fenstern anbringen.

Kreis richtet Krisenstab ein und koordiniert Unterbringung

Kreisbrandmeister Lothar Schneider und Christian Gliesche vom Landkreis Havelland beim Beladen des Containers mit den Spenden aus dem Havelland, beide sind inzwischen auf dem Weg an die ukrainische Grenze. Quelle: Landkreis

Die Hilfe für ukrainische Geflüchtete läuft auf Hochtouren. Die Kreisverwaltung nimmt Menschen aus dem Kriegsgebiet auf und will Hilfsangebote im Havelland koordinieren. Bitte an Bürger um frühzeitige Einbindung in Hilfsaktionen.

Mit offenem Herzen: Familie aus Falkensee nimmt Ukrainerin auf

Mareike Loll (links) hat mir ihrer Familie als eine der ersten aus Falkensee eine Frau aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Quelle: Leonie Mikulla

Bei Familie Loll aus Falkensee herrscht sofort Einigkeit, als der Krieg gegen die Ukraine beginnt: Sie will helfen. Seit dem 27. Februar wohnen eine Frau und ihr Sohn hier und sind Teil des Familienlebens.

Familie aus Tremmen will helfen – und nimmt Kriegsflüchtlinge auf Bauernhof auf

Tremmen Flüchtlinge Ukraine Bialek/Josun Quelle: Jens Wegener

Sandra Josuns und Mathias Bialek haben auf ihrem Bauernhof im Ketziner Ortsteil Tremmen eine Unterkunft für 25 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. 14 Plätze sind bereits belegt.

Wustermarker Hilfstransport an Grenze angekommen

Hilfstransport aus Wustermark für Ukraine Quelle: privat

Der mit Sachspenden beladene Lkw der Firma Schnell aus Wustermark ist an der polnische-ukrainischen Grenze angekommen. Derweil konnten auch die restlichen Güter, die in der Elstaler Sporthalle gelagert waren, verladen werden.

Der größte Feuerwehr-Hilfskonvoi Deutschlands startet in Falkensee

Ukraine-Hilfsaktion des Landesfeuerwehrverbandes. Ausrüstung wird in Falkensee gesammelt. Quelle: Daniel Brose

Ukrainische Feuerwehren sind in Not, es fehlt an allem. Kameraden aus Brandenburg spenden Ausrüstungsmaterial und sammeln es in Falkensee. Die Lkws starten von hier an die ukrainische Grenze.

Wustermark richtet Notquartier für Ukrainer ein

BBS Elstal: Hier werden Spenden angenommen. Quelle: Jens Wegener

Die Elstaler Bürgerbegegnungsstätte wird mit Feldbetten ausgestattet. Acht bis zehn Flüchtlinge aus der Ukraine sollen dort für ein bis zwei Tage unterkommen, wenn Bedarf ist.

Falkensee: SPD sammelt für Ukraine

Die SPD in Falkensee sammelt in der Potsdamer Straße in ihrem Büro am Bahnhof Spenden. Quelle: privat

Die Sozialdemokraten von Falkensee haben ihr Parteibüro zum Warenlager umfunktioniert: Sie sammeln Spenden für die Ukraine-Hilfe und haben dafür täglich geöffnet.

Ukraine-Hilfe: Freidenkerbund im Havelland sammelt Spenden

Der Freidenkerbund nimmt in der Kleiderkammer Nauen und der Tafel Falkensee Spenden für die Ukraine-Hilfe entgegen. Auch freiwillige Helfer sind gern gesehen.

Stadtgespräch in Falkensee: Wichtige Informationen zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Bei einem Stadtgespräch im Musiksaalgebäude Falkensee wurden wichtige Fragen um die private Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine geklärt. Quelle: Leonie Mikulla

Die Willkommensinitiative Falkensee organisierte einen offenen Austausch. Wolfgang Gall vom Landkreis Havelland gab Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Aufnahme-Erfahrene gaben Tipps.

Finkenkruger Kirche sammelt Spenden

Evangelische Kirchengemeinde Finkenkrug in Falkensee sammelt Spenden für die Bevölkerung in und aus der Ukraine. Sachspenden können am 8. März von 16 bis 19 Uhr in der Kirche am Pfarrer-Voigt-Platz abgegeben werden. Gesucht werden unter anderem Thermoskannen, Taschenlampen, warme Socken, Thermounterwäsche, Hygieneartikel, Schmerzmittel, Kekse, Nudeln, Mehl und Konserven.

Bewegende Mahnwache in Dallgow-Döberitz

Impressionen der Mahnwache in Dallgow-Döberitz Quelle: Enrico Berg

Gebete, Kerzen und Bilder für den Frieden: In Dallgow-Döberitz ist am Wochenende ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt worden.

Perwenitzer spenden für die Ukraine

Hilfsaktion in Perwenitz. Quelle: privat

Sachspenden und Geld für die Menschen in der Ukraine: Die kamen am Wochenende in Perwenitz zusammen. Privatpersonen und die Kameraden der Feuerwehr setzten sich dafür ein. In Schönwalde wird weiter gesammelt.

Erster Spendentag in Wustermark

Ukraine-Spende in Wustermark Quelle: Jens Wegener

Die Hilfsaktion für die Ukraine hat in der Gemeinde Wustermark ein überwältigendes Echo gefunden. Der erste Transporter mit 24-Tonnen-Sachspenden an Bord, geht Montag auf die Reise. Aber noch liegen viele Sachen in der Elstaler Sporthalle.

Protest am Falkenseer Lise-Meitner-Gymnasium

Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Falkensee machen eine Solidaritätsaktion für die Ukraine. Quelle: Till Eichenauer

Eine riesige Ukraine-Flagge auf dem Schulhof: Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Falkensee zeigen Solidarität mit den Menschen im Krieg und fordern ein Ende des Konflikts.

