Nicht nur in Rübehorst: Keine Spur mehr von Hüteromantik bei den Schäfern

Rübehorst

Das Frühstück für die Schafe hat Horst Fiebig schon in Eimern vorbereitet. Möhren, Rüben, und Getreide aus eigener Ernte wird er seinen Tieren füttern. Dazu bekommen sie noch Heu. Schafe haben für Horst Fiebig Familientradition. „Mein Uropa, Opa, Vater und Bruder waren Schäfer“, erzählt er auf seinem Hof in Rübehorst, wo es sich 35 Mutterschafe mit Lämmern in einem Stall mit reichlich Einstreu gut gehen lassen. Sie blöken gelegentlich. Ein gutes Zeichen. Die Schafe fühlen sich wohl.

Jetzt die meiste Zeit im Rübehorster Stall

In den Wintermonaten sind die Tiere die meiste Zeit im Stall. Lediglich in den Mittagsstunden lässt Horst Fiebig die Schafe zum Grasen auf die Koppel, wo derzeit witterungsbedingt allerdings nur wenig Nahrhaftes wächst und erst im Frühjahr wieder Gras sprießen wird. Dann wird Horst Fiebig die Schafe auch wieder ausgiebig grasen lassen auf Flächen im dorfnahen Umkreis von Rübehorst.

Schon als Junge seinen Vater begleitet

Schon als Junge hat er seinem Vater in Rhinsmühlen oft zu den Schafen begleitet. Schon damals stand für ihn fest: Ich werde auch Schäfer. Den Beruf hat Horst Fiebig dann auch 1978 bis 1980 gelernt. Anschließend qualifizierte er sich zum Schäfermeister und kümmerte sich viele Jahre um die Schafzucht der LPG Großderschau.

Anfang der 1990er Jahre gab der Betrieb die Schafzucht auf und seither kümmert sich Horst Fiebig hauptberuflich in der AG Großderschau um Rinder. Die Schafzucht blieb für ihn aber immer ein Nebenerwerb, zunächst mit 150 Tieren. „Die Schafzucht ist mit den Jahren aufwendiger und arbeitsintensiver geworden, auch mit gestiegenen Kosten verbunden,“erklärt Horst Fiebig, warum er seine Herde verringert hat auf nunmehr 35 Tiere „Von der früheren Romantik mit Schafe hüten ist kaum noch etwas übrig geblieben, außer eine schöne Freizeitbeschäftigung in der Natur“, sagt Fiebig. Schwarzköpfige Fleischschafe hat er auf seinem Hof. „Es ist eine gute Rasse und lässt sich noch recht gut verkaufen“, erklärt der Schäfermeister im Nebenerwerb.

Mutterschafe sorgen derzeit für Nachwuchs

Die Mutterschafe sorgen derzeit für tierischen Nachwuchs im Stall. Ein oder zwei Lämmer bringt jedes trächtige Mutterschaf zur Welt. Auch Drillinge seien durchaus keine Seltenheit, erzählt Fiebig vom Nachwuchs im Schafstall. In einigen Monaten werden die Lämmer etwa 40 bis 45 Kilogramm wiegen, und dann verkauft.

Wolle rechnet sich nicht

Es gäbe eine gute Nachfrage, und demzufolge auch genügend Abnehmer, erzählt der Rübehorster mit reichlich Berufserfahrung. 2,50 bis 2,70 Euro je Kilogramm Lebendgewicht zahlen die Abnehmer. „Der Preis ist damit auch halbwegs in Ordnung“, meint Fiebig.

Die Tiere fühlen sich wohl im Stall.Auch die Lämmer sind wohlauf. Quelle: N. Stein

Dagegen würde es für Wolle kaum noch Geld geben. 50 bis 60 Euro pro Kilogramm würden es lediglich noch sein. Schafe scheren ist richtig, wichtig und notwendig, sagt Fiebig, für die Schäfer zwischen Daumen und Zeigefinger gerechnet aber ein zunehmendes Verlustgeschäft.

Host Fiebig engagiert sich aber nicht nur für die Tiere auf seinem Hof. Er ist Abgeordneter der Gemeindevertretung Großderschau und gehörte 1991 zu den 25 Gründungsmitgliedern des Schäfervereins Havelland. Seit 20 Jahren ist der Rübehorster nun bereits Vorsitzender der havelländischen Schäfervereinigung, der aktuell sechs hauptberufliche und neun nebenberufliche Schäfer angehören. Die Vereinsarbeit sei schwieriger geworden, sagt der Vorsitzende und meint damit nicht nur die nun schon lange anhaltende Corona-Epidemie. So habe man seit der Schließung der Gaststätte in Buschow kein Vereinslokal mehr für Versammlungen.

Vereinsleben nicht eingeschlafen

Aber eingeschlafen ist das Vereinsleben dennoch nicht. Wenn es die epidemische Situation zulässt, treffen sich die Schäfer zwei oder drei mal im Jahr auf Höfen von Vereinsmitgliedern. „Die Zusammenkünfte nutzen wir zum Erfahrungsaustausch, erörtern dabei Schäferprobleme , lassen aber auch das gesellige Vereinsleben nicht zu kurz kommen“, erzählt Horst Fiebig, bevor er die Unterstützung des Schafzuchtverbandes zur Anschaffung von Schutzzäunen vor Wölfen und der Ausbildung von Herdenhunden lobt. Hervor hebt der Kreisvorsitzende auch die Bedeutung der Schafe für die Landschaftspflege auf Naturschutzflächen und Deichen. Eine Kreismeisterschaft im Schafehüten hingegen gehört mittlerweile zur havelländischen Geschichte. Weil kein Schäfer mehr dauerhaft Schafe hütet, gibt es auch keine Meisterschaft mehr, erklärt Horst Fiebig, der als ausgebildeter Richter noch gelegentlich bei anderen Schafhüte-Veranstaltungen im Einsatz ist.

Von Norbert Stein