Havelland

Wer einen Rettungswagen ruft, muss im Landkreis Havelland oft länger warten als die vom Land vorgegebene Hilfsfrist von 15 Minuten. „Wir liegen derzeit bei einer Quote von 89 Prozent, was nicht befriedigend ist“, sagt Kreisdezernent Henning Kellner. Eigentlich sollte ein Rettungswagen in 95 Prozent der Fä...