Erneut steigt die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Havelland sehr langsam. Am Mittwoch, 10 Uhr, meldete das havelländische Gesundheitsamt insgesamt 133 Fälle, das ist ein Infizierter mehr als am Vortag. Schon zu Dienstag war die Infiziertenzahl lediglich um drei Neufälle gestiegen.

Damit hält ein Trend an, der bereits zu den Osterfeiertagen erstmals zu erkennen war. Von den 133 Infizierten sind längst nicht mehr alle krank. Es gibt auch Krankenhaus-Fälle – diese Patienten werden in den Havelland Kliniken in Rathenow und Nauen sowie in Berliner Krankenhäusern behandelt.

Landrat Roger Lewandowski hatte die Havelländer kürzlich für ihr Verhalten gelobt. Die meisten Einwohner seien diszipliniert und halten sich an die Regeln der Eindämmungsverordnung.

Von Joachim Wilisch