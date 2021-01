Auf die obligatorischen „Tage der offenen Tür“, die traditionell an den weiterführenden Schulen stets im Januar stattfinden, müssen Schüler und Lehrkräfte in diesem Jahr coronabedingt verzichten. Abhilfe schaffen virtuelle Veranstaltungen. So auch am Oberstufenzentrum Havelland Friesack, das stattdessen per Videoschalte informiert.