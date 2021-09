Ferchesar

Dem Wald geht es nicht gut. Daran konnte auch das Jahr 2021 mit mehr Regen nichts ändern. Die Trockenheit der letzten Jahre hat folgenreiche Spuren hinterlassen Auch im Forstrevier Rhinow mit einer Fläche von rund 5 000 Hektar und 480 Waldeigentümern sind die Folgen unübersehbar. Jens Deparade ist der zuständige Förster für das Revier. Er steht Waldeigentümern mit fachlichen Rat und Wissen zur Seite.

Das Revier Rhinow gehört zur Oberförsterei Rathenow, die am Sonnabend im Westhavelland eine von Forstminister Axel Vogel (Grüne) landesweite Beratungsoffensive für Waldeigentümer startete, zum Erhalt und zur Gesundung der Forstbestände. Gerhard Derr, Leiter der Oberförsterei, und Revierförster Jens Deparade trafen sich dazu mit zwölf Waldbesitzern in Ferchesar. Es regnete leicht.

Oberförsterei: Infos zum Klimawandel und Forstschäden

„Regen ist gut für den Wald. Der September war bisher der niederschlagsärmste Monat des Jahres 2021 in meinem Revier“, sagte Jens Deparade zur Begrüßung vor der Dorfkirche. Von dort ging es in den Wald, wo dann in den folgenden zwei Stunden Klimawandel, Forstschäden und Waldumbau im Mittelpunkt eines informativen und abwechslungsreichen Dialogs standen zwischen Forstexperten und Waldeigentümern.

Lichte geschädigte Kronen von Kiefern. Quelle: Norbert Stein

„Die Trockenheit der letzten Jahre hat deutliche Spuren hinterlassen und dem Wald ungemein zugesetzt“, sagte Gerhard Derr und zeigte dabei auf eine Kiefer mit fast trockener Krone. Der Leiter der Oberförster nannte den Borkenkäfer als hauptsächlichen Verursacher, der sich in der Trockenheit stark vermehrte, den Kiefern unter die Borke ging und den Bäumen stark zusetzte. Auch Pilze schwächen die Vitalität der Bäume. „Geschädigte Bäume sollten dem Wald entnommen werden und lassen sich auch noch vermarkten“, sagte Jens Deparade.

Holzpreis um 20 Prozent gestiegen

Nach einem Tief seien die Holzpreise in diesem Jahr wieder um cirka 20 Prozent angestiegen, erklärte der Revierförster. Zudem gäbe es Fördermittel für eine Gesundung der Bestände. Derr und Deparade ermutigten ihre Begleiter zur Fällung geschädigter Bäume und zum Waldumbau, von reinen Kiefernwäldern hin zu Mischwäldern. Dazu zeigten sie am Wassersupper Weg verschiedene Möglichkeiten.

Besichtigung einer typischen Waldumbaufläche, gegen Wildverbiss sind die zarten Jungbäume noch eingezäunt. Quelle: Norbert Stein

Sie führten die Teilnehmer zu einem Bestand mit natürlicher Waldverjüngung. Im Umfeld alter Kiefern entwickeln sich junge Traumeichen, Birken, Ebereschen und Kastanien, insgesamt sind es sieben verschiedene Baumarten. Der junge Bestand ist eine Kombination aus eigenen Auswuchs und Anpflanzung. Gleich auf der anderen Seite des Weges bekamen die Teilnehmer einen typischen Waldumbau erklärt von den Experten. Auf der Fläche wurden nach einem Schadholzeinschlag junge Roteichen, Traumeichen und Kiefern gepflanzt.

Auf der Fläche stehen noch alte Kiefern, die von Schädlingen verschont blieben, und mit ihren Kronen nun den jungen Pflanzen Schutz bieten vor Sonne. An einer weiteren Stelle zeigten die Forstleute eine Waldumbauvariante mit vielen Eichen, aber auch einigen wenigen Buchen. Sie verwiesen auf die Notwendigkeit der Einzäunung junger Bestände zum Schutz vor Wildverbiss und erwähnten steigende Preise für Pflanzgut, insbesondere bei Eichen.

Douglasien eignen sich gut

Wo die Möglichkeit bestehe, könnten auch Douglasien gepflanzt werden, ermutigte Gerhard Derr die Waldbesitzer. „Die Douglasie ist eine schnell wachsende Baumart und kann so in relativ kurzer Zeit vermarktet werden“, erklärte der Leiter der Oberförsterei. Die beiden Forstleute ermunterten die Teilnehmer zum Waldumbau. Die Einnahmen aus der Holzvermarktung und verschiedene Förderungen sollten die Kosten für einen Waldumbau decken und auch den Eigentümern von kleinen Beständen ermöglichen, sagte Jens Deparade und bot dazu seine Hilfe und Unterstützung an. Den Teilnehmern gab er eine Auflistung von Fördermöglichkeiten für den Waldumbau mit auf den Weg nach Hause.

Der zweite Waldbesitzertag findet am 30. September im Revier Nennhausen statt, mit einem Infoabend in der Gaststätte in Stechow. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am 16. Oktober startet die zweite Exkursion im Revier Kater. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kirche in Böhne.

Von Norbert Stein