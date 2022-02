Havelland

Wie sehen die Menschen im Osthavelland die Olympischen Spiele, verfolgen sie sie am Fernsehen und wenn ja, als Familienereignis? Die MAZ hat sich dazu umgehört und Stimmen eingefangen, wie Menschen zwischen Friesack und Falkensee die kommenden Olympia-Tage bis zum 20. Februar erleben, als spannendes Weltereignis oder doch eher mit Distanz.

Amtsdirektorin Ilka Lenke und Landrat Roger Lewandowski unterschreiben eine Vereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit. Quelle: Landkreis Havelland

Roger Lewandowski, CDU, Landrat des Landkreises Havelland: „Da ich leider über wenig freie Zeit verfüge, verbringe ich diese lieber mit meiner Familie oder mit Freunden und weniger mit dem Griff zur Fernbedienung. Dabei entspanne ich mich am besten. Ich habe jedoch großen Respekt vor den Sportlerinnen und Sportlern, die bei den Olympischen Spielen Höchstleistungen erbringen. Unseren Athletinnen und Athleten drücke ich dabei natürlich ganz besonders die Daumen.“

Arne Breder ist Bürgermeister in Paulinenaue. Quelle: Andreas Kaatz

Arne Breder, Bürgermeister von Paulinenaue: „Wenn es mir möglich ist, dann werde ich Biathlon schauen, aber in erster Linie die Zusammenfassungen. Dieser Sport ist spannender als Rodeln oder Bobfahren. Nicht so toll sind aber die Umstände, unter denen die Olympischen Spiele diesmal stattfinden.“

Claudia Neuguth ist neue Pfarrerin in Dallgow. Quelle: Jens Wegener

Claudia Neuguth, Pfarrerin im Pfarrsprengel Dallgow: „Biathlon ist interessant. Unsere Familie wird allerdings die Spiele in China eher nicht verfolgen.“

Dirk Peters, Vorsitzender Kreisbauernverband Havelland. Quelle: Nadine Bieneck

Dirk Peters, Landwirt in Nauen: „Ich werde nur spontan Olympia schauen. Und dann auch nur Eishockey. Mit Skifahren, Bob und Schlittschuhen habe ich nicht so viel am Hut. Freuen würde ich mich riesig, wenn unserer Nationalteam die Verteidigung des Vize-Titels im Eishockey schafft.“

Erik Roßnagel von Terraplan auf der Baustelle im Olympischen Dorf in Elstal. Quelle: Sebastian Morgner

Erik Roßnagel, Geschäftsführer Terraplan (Investor im Olympischen Dorf Elstal): „Ja, ich verfolge die Spiele am Fernseher, wenn Zeit ist. Besonders schaue ich die Abfahrt, den Slalom der Frauen und Männer, Eishockey, Biathlon, Rodeln und Snowboard bei Frauen und Männern.“

Michael Koch lebt in Brieselang. Quelle: Nadine Bieneck

Michael Koch, Vorsitzender von Grün Weiss Brieselang und Beigeordneter im Landkreis Havelland: „Ich bin alle vier Jahre erneut von den sportlichen Höchstleistungen beeindruckt. Dennoch habe ich die Spiele früher viel stärker wahrgenommen als heute, trotz größerer medialer Präsenz.“

Joachim Gnep in Elstal. Quelle: Jens Wegener

Joachim Gnep, Freie Evangelische Gemeinde Elstal: „Mich interessiert nicht jede Wintersportart. Außerdem passen die Sendezeiten nicht in meinen Alltag. Die Olympiabegeisterung ist wegen der Menschenrechtssituation in China und der Coronabedingungen getrübt – schade für die Sportlerinnen und Sportler.“

Karls-Chef Robert Dahl. Quelle: Bartsch

Robert Dahl, Inhaber von Karls Erlebnis-Dorf Elstal: „Beim Sport bin ich ein Banause. Ich habe nur ein Hobby, und das heißt Karls. Damit verbringe ich Tag und oft auch Nacht.“

Robert Borchert ist Kommunalpolitiker der SPD in Nauen. Quelle: privat

Robert Borchert, SPD, Stadtverordneter in Nauen: „Ich schaue dieses Jahr nicht Olympia, weil ich von dem unkritischen Verhalten des IOC gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in China sehr enttäuscht bin.“

Bernd Lück ist Verwaltungschef in Ketzin/ Havel. Quelle: Wolfgang Balzer

Bernd Lück, FDP, Bürgermeister von Ketzin/Havel: „Ich verfolge Olympia, als sportbegeisterter Mensch interessiere ich mich für alle Sportsendungen. Olympische Spiele oder eine Fußball-WM sind für mich besondere Sportereignisse, weil sie nur alle vier Jahre stattfinden. Besonders freue ich mich in Peking auf Biathlon und das Skispringen.“

Uwe Kreideweiß auf dem Sportplatz in Elstal. Quelle: Jens Wegener

Uwe Kreideweiß, Vereinschef ESV Lok Elstal: „Olympia ist ein sportlicher Höhepunkt. Mich interessieren vor allem Biathlon und Eishockey.“

Alexander Stach macht sich für den Vereinssport in Falkensee stark. Quelle: Tanja M. Marotzke

Alexander Stach, 1. Vorsitzender Eintracht Falkensee: „Der politische Rahmen trübt den Glanz. Es ist aber immer Genuss, Sport zu sehen, besonders Eishockey.“

