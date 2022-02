Orkan im Havelland: Baum trifft Lkw, Windradflügel bricht ab

Havelland

Ein Windrad hat einen Flügel verloren, ein umherfliegendes Carport hat eine Frau in Nauen verletzt, ein Baum zertrümmerte das Fahrerhaus eines Lkw, der auf der B 5 bei Elstal unterwegs war, mehrere Rathäuser mussten zeitweise geschlossen werden, ebenso die Falkenseer Stadthalle. Das ist die erste Bilanz dessen, was die beiden Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ im Havelland angerichtet haben.

Kreisbrandmeister Lothar Schneider resümierte gegenüber der MAZ: „In der Nacht gab es relativ wenig Einsätze, vor allem in Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien, Rhinow und Friesack. Überall waren umgeknickte Bäume wegzuräumen.“ Am Vormittag habe sich die Lage verändert. „Der Sturm zog eine Schneise durchs Havelland. In Milower Land, in Nauen, Dallgow-Döberitz und in Schönwalde-Glien gab es die meisten Einsätze. Bis zum Donnerstagnachmittag wurden im Osthavelland drei verletzte Personen gemeldet, im Westhavelland keine.

Erste Einsätze um 3 Uhr

Bereits in der Nacht waren die Kameraden und Kameradinnen der Ketziner Feuerwehren gefragt. Dreimal rückten sie aus, weil Bäume umgekippt waren und auf der Straße lagen. „Der erste Einsatz begann kurz vor 3 Uhr in Vorketzin, zwei weitere folgten auf der Brandenburger Chaussee in Richtung Brückenkopf“, sagte Stadtwehrführer Steffen Vogeler. Zudem hatte der Sturm dafür gesorgt, dass „es in der Stadt etwas bunter aussah“, so Vogeler. Damit meint er, dass die gelben Säcke, die zur Abholung vor vielen Grundstücken standen, sich weit verteilt hatten. Am späten Donnerstagnachmittag war dann noch ein Baum gegen die Wand des Ketziner Hortes „Havelkids“ gekippt, passiert ist aber nichts.

Schwerer Unfall auf der B5 bei Elstal

Komplett ruhig war die Nacht in Wustermark verlaufen. Gemeindewehrführer Jürgen Schulz: „Erst am Morgen änderte sich das. Gegen 7.30 Uhr wurde die Einheit Wustermark alarmiert, weil Ziegel vom Dach des Rewe-Marktes gefallen waren, später kippte ein Baum in Priort um.“ Gegen Mittag waren die Kameraden und Kameradinnen dann auf der B5 im Einsatz, nachdem ein morscher Baum auf die Fahrbahn gefallen und einen Lkw und einen Pkw getroffen hatte. Der Lkw-Fahrer hat überlebt, er hatte zum Glück keinen Beifahrer, denn das Fahrerhaus wurde auf der Seite total zerschmettert.

In Ketzin-Brückenkopf blockierte ein Baum die Straße. Quelle: Privat

In Brieselang musste das Rathaus geschlossen werden. Die Gefahr durch herunterfallende Dachziegel war zu groß, teilte Gemeindesprecher Patrik Rachner mit. Für die Feuerwehren in der Gemeinde Brieselang begannen die Einsätze auch am Vormittag. In den meisten Fällen handelte sich um abgeknickte Bäume, so Gemeindewehrführer Marco Robitzsch.

Dachziegel fallen vom Nauener Rathaus

Gegen Mittag zog die Nauener Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen die Notbremse und ließ den Haupteingang zum Rathaus sowie einen Teil der Brandenburger Chaussee sperren. Auch dort waren Dachziegel herunter gefallen. Eine verletzte Person durch den Sturm gab es in Nauen. Eine Frau wurde in der Ziegelstraße von einem umherfliegenden Carportteil getroffen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, so Stadtbrandmeister Jörg Meyer. Außerdem war von einem Windrad im Raum Markee/Schwanebeck ein Flügel abgebrochen. Die Feuerwehr musste dort nicht eingreifen.

Teile vom Dach des Friesacker Gerätehauses haben sich gelöst

Einen Dachschaden hatte die Friesacker Feuerwehr zu beklagen, und zwar am eigenen Gerätehaus in Friesack. „Teile hatten sich gelöst, darauf machten uns Bürger aufmerksam“, sagte Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt. Außerdem rückten die Friesacker Wehren bis zum Nachmittag noch acht mal aus. Sie sicherten das Dach des Vereinsheimes des Friesacker Karnevalsclubs und beseitigen unter anderem auf der Landesstraße 17 bei Görne und zwischen Brädikow und Paulinenaue diverse Bäume und Äste, die auf den Fahrbahnen lagen, so Scharschmidt.

Bei der Feuerwehr Friesack legen die Einsatzkräfte an der Feuerwache Hand an. Quelle: Feuerwehr Friesack

Feuerwehr Friesack: Sturmschäden an der Wache, Dach- und Blechschäden vermeldet Stefan Scharschmidt Quelle: Feuerwehr Friesack

Knapp zwei Dutzend Einsätze verbuchten die Feuerwehrleute in Schönwalde-Glien. „Seit 3.16 Uhr waren einige unterwegs“, sagte Sven Kraatz, Ortswehrführer in Pausin und verantwortlicher Einsatzleiter in Schönwalde. Von den herabfallenden Ästen und Bäumen betroffen sind Licht- und Strom- sowie auch Telefonleitungen, besonders im Ortsteil Siedlung, so Kraatz.

Eine überraschend ruhige Nacht lag hinter den Einsatzkräften der Feuerwache in Falkensee. Einen Einsatz in der Leipziger Straße absolvierten sie, wo ein Baum auf die Straße fiel, berichtete Stadtbrandmeister Daniel Brose. Zudem sei man der Feuerwehr in Schönwalde-Glien bei einem Einsatz mit der Drehleiter zu Hilfe geeilt. „Wir waren auf alle Eventualitäten und auch deutlich mehr Einsätze vorbereitet“, sagte er.

Falkenseer Stadthalle geschlossen

Am Nachmittag aber legte der Sturm zu, so dass das Dach der neuen Stadthalle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Teile hatten sich gelöst, so dass die Halle gesperrt werden musste, so der Kreisbrandmeister Lothar Schneider. Davon betroffen ist auch das Impfzentrum.

Einen relativ ruhigen Vormittag hatten die Kameraden der Dallgower Feuerwehr. Erst nach 9 Uhr wurden sie erstmals gerufen, weil nacheinander drei Bäume im Ortsteil Seeburg umgeknickt waren, so Gemeindewehrführer Oliver Fandrup-Kohr. Am Nachmittag mussten die Feuerwehrleute dann öfter ausrücken, um umgekippte Bäume zu beseitigen.

