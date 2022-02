Havelland

Die Turmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ sind in der Nacht in Havelland angekommen und haben auch am frühen Donnerstagmorgen einige Schäden verursacht. Verletzt wurde bisher niemand.

+++ 10.35 Uhr +++

Die Friesacker Feuerwehr hat einen Sturmschaden am Dach des eigenen Gerätehauses zu beklagen. Die Drehleiter kommt zum Einsatz.

+++10.15 Uhr+++„In der Stadt Ketzin/Havel sieht es heute etwas bunter aus“, sagte Stadtwehrführer Steffen Vogeler, der die Einsätze vom Rathaus aus koordiniert. Damit meint er, dass der Sturm die gelben Säcke, die zur Abholung vor vielen Grundstücken standen, sich über Nacht weit verteilt haben. Ausrücken mussten die Ketziner Feuerwehrleute bis zum Vormittag dreimal, weil Bäume umgekippt waren und auf der Straße lagen. Der erste Einsatz begann kurz vor 3Uhr in Vorketzin, zwei weitere folgten auf der Brandenburger Chaussee in Richtung Brückenkopf. „Es gab keine Verletzten oder Schäden“, so Vogeler.

Ziegel vom Supermarkt-Dach gefallen

+++9.13 Uhr+++Die Nacht in Wustermark verlief für die Feuerwehren komplett ruhig, so Gemeindewehrführer Jürgen Schulz. Am Morgen änderte sich das. „Gegen 7.30 Uhr wurde die Einheit Wustemark alarmiert, weil Ziegel vom Dach des Rewe-Marktes in Wustermark auf den Boden gefallen waren.

Umgekippter Baum in Priort. Quelle: Privat

+++9 Uhr+++Wenige später waren auch die Priorter Feuerwehrleute gefragt, weil sich „An der Haarlake“ ein Baum auf die Straße gelegt hatte. Bei beiden Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden.

Mehrere Einsätze im Bereich Friesack

+++8.30 Uhr+++Im Amtsbereich Friesack gab es bisher auch schon mehrere Sturmeinsätze, wie Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt sagte. Auch dort musste die Kameraden Bäume von Straßen räumen.

Leitungen runtergerissen

+++ 8 Uhr+++In Brieselang gab es in der Nacht noch keine Sturmschäden, berichtete Gemeindebrandmeister Marco Robitsch. Dafür überschlagen sich die Ereignisse seit dem Morgen: Es gab bereits zehn Einsätze wegen abgefallener Dachziegel und umgestürzter Bäume, die Leitungen heruntergerissen hatten oder Straßen blockierten.

