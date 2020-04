Panzerschäden werden repariert

Havelland

Fast fünf Jahre hat es gedauert, aber jetzt geht es los. Die Schäden an westhavelländischen Straßen, die im Juni 2015 bei einem Manöver durch Panzer verursacht wurden, werden beseitigt. Nach Auskunft von Karsten Ziehm, dem Leiter der Straßenmeisterei Rathenow, haben die Reparaturen bereits begonnen. Bis Mitte April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Manöver mit Folgen

Zur Erinnerung: Im Juni 2015 waren im Rahmen eines Manövers 180 Militärfahrzeuge in der Region unterwegs, darunter Panzer des Typs Leopard. Auf der Route, die von Berlin über die B 5, die L 17 und die B 102 nach Albertsheim führte, wurden durch die Kettenfahrzeuge Bordsteine und Verkehrsinseln beschädigt. Geschätzter Schaden: rund 300000 Euro.

Nach einem zeitraubenden Streit um Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Land und Bundesverteidigungsministerium wurde die Reparatur im vergangenen Jahr ausgeschrieben. Und hat jetzt begonnen.

Die Panzer hatten vor allem die Borde von Verkehrsinseln beschädigt. Quelle: Markus Kniebeler

Repariert werden in den kommenden Wochen die Borde von Verkehrsinsel in Hohennauen, Rhinow und Friesack. Wenn die durch die Ketten zerstörten Steine ausgetauscht werden, kann es kurzfristig zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Vollsperrung in Kleßen

Auf größere Behinderungen müssen sich die Autofahrer einstellen, die auf der L 17 zwischen Stölln und Kleßen unterwegs sind. Am westlichen Ortseingang von Kleßen wird die komplette Verkehrsinsel abgebaut. Nach Auskunft Ziehms war die Straße an dieser Stelle abgesackt. Sie muss erneuert werden. In diesem Zuge werde man die Verkehrsinsel, die als Querungshilfe keine Bedeutung mehr habe, abreißen.

Umleitung ausgeschildert

Am Montag (6. April) beginnen die Arbeiten, am 16. April sollen sie beendet werden. Die Ortseinfahrt nach Kleßen ist in dieser Zeit voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt, von Stölln betrachtet, vor Neuwerder links ab über Giesenhorst und Dreetz. In Dreetz geht es rechts ab auf die L 141 bis zur B 5. Und auf dieser zurück nach Friesack auf die L 17.

Von Markus Kniebeler