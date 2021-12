Traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag lädt das Kulturzentrum in Rathenow zu einem klassischem Programm ein. In diesem Jahr führte das Theater der Altmark Stendal, in Kooperation mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck, die erfolgreiche Operette „Hochzeitsnacht im Paradies“ (1942) auf.