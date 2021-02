Westhavelland

In vielen Bereichen sorgt die Corona-Krise für Stillstand. Umso erstaunlicher ist es, dass es der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen dennoch gelungen ist, im vergangenen Jahr 20 Projekte durchzuführen. In allen sechs Kommunen, die sich auch in diesem Jahr wieder an der Partnerschaft beteiligen, konnten so insgesamt rund 70 000 Euro in die Region fließen.

Im Milower Land wurden ebenso Ideen umgesetzt wie in den Ämtern Rhinow und Friesack und den Städten Premnitz, Nauen und Rathenow. Ob das Freiluftkino im Sommer in Friesack, zu dem das Frierock-Kollektiv eingeladen hatte, oder das Laut und Bunt Festival im Rathenower Optikpark – zahlreiche Menschen konnten davon profitieren, dass sich die Region am Bundesprogramm „Demokratie leben“ beteiligt.

Rund 125 000 Euro zahlt der Bund, um eine lebendige Demokratie in der Region zu stärken. Die Kommunen beteiligen sich mit zehn Prozent und zahlen je nach Einwohnerzahl ihren Anteil – insgesamt knapp 14 000 Euro. Damit stehen für die Koordinierungsarbeit und die Projekte insgesamt knapp 140 000 Euro zur Verfügung.

Bürgerfest in Rathenow am 15. Mai

Rund 45 000 Euro können in Projektförderungen investiert werden, weitere 17 000 Euro stehen aus dem Jugendfonds zur Verfügung. Dazu kommen weitere 15 000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auch 2021 soll wieder dank der Partnerschaft einiges bewegt werden. Ende Januar trafen sich die Mitglieder des Begleitausschusses, in dem alle beteiligten Kommunen vertreten sind, um in einem Online-Meeting über die Vergabe von Fördermitteln für neue Projekte zu entscheiden.

„Wir konnten bereits Gelder für die ersten fünf Ideen bewilligen“, freut sich Mike Stampehl, der die Partnerschaft koordiniert. Wenn es möglich ist, soll die erste Veranstaltung am 15. Mai im Optikpark stattfinden. Geplant ist ein Bürgerfest mit dem Ziel, dass an einzelnen Ständen verschiedene Ideen vorgestellt werden, die mit dem Bürgerbudget umgesetzt werden sollen.

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Nach Auslaufen des Bundesprogrammes „Toleranz fördern - Kompetenz stärken“ schlossen sich die Kommunen der Region 2015 zur Partnerschaft für Demokratie zusammen. Seither beteiligt sich die Stadt Rathenow zusammen mit den Ämtern Friesack und Rhinow, der Gemeinde Milower Land sowie den Städten Nauen und Premnitz am Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Sie schlossen sich zur Partnerschaft für Demokratie zusammen. Das Amt Nennhausen schied Ende 2019 aus der Partnerschaft aus. Gemeinsam mit Menschen aus der Zivilgesellschaft engagieren sich die Kommunen in der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen für ein Mehr an demokratischer Teilhabe. Begegnungen zwischen verschiedenen Kulturen, Dialog und Kommunikation werden ebenso gefördert wie Aktionen in strukturschwachen Orten und Stadtteilen.

„Alle Rathenower sind dazu eingeladen, sie können sich mit eigenen Ideen einbringen und auch eigene Projekte vorstellen und bewerben. Wir wollen, dass sich die Gäste untereinander austauschen“, erklärt Stampehl.

Die Abstimmung zum Bürgerbudget erfolgt online. Wer möchte, kann seine Stimme auch am 15. Mai vor Ort abgeben. Die dafür nötige Technik soll dann zur Verfügung stehen. Alle, die mit digitalen Endgeräten keine Erfahrung haben, können sich dabei helfen lassen.

Einen Monat später, am 12. Juni, soll der Optikpark noch einmal mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie belebt werden. Das Interkulturelle Parkfest, das 2020 coronabedingt ausfallen musste, soll an diesem Tag stattfinden. Bewilligt sind außerdem Gelder für ein neues Vorhaben des Steckelsdorfer Heimatvereins.

Premnitz soll interkulturell Tanz

Der Premnitzer Jugendklub PreJu hat sich um Fördermittel für sein Projekt „Talk and Bands“ beworben. Dahinter verbirgt sich ein interkulturelles Tanzangebot für Kinder und Jugendliche. Während sich die Kinder auf der Tanzfläche begegnen, sollen die Eltern miteinander in den Dialog treten. „Das könnte ein Weg sein, um Vorurteile abzubauen und das Miteinander zu stärken“, hofft Mike Stampehl. Bereits in den Startlöchern stehen auch die Freunde für Europa, die ihre Kino-Matinee fortsetzen wollen, aber auch Größeres planen.

Sie haben vor, Teilnehmer des internationalen Musikschulaustauschs aus Rathenow, Estland, Lettland und Meckenbeuren am Bodensee einzuladen. Ziel ist es, junge Europäer in der havelländischen Kreisstadt zusammenzubringen und so den Europagedanken weiterzutragen. Das Treffen ist für den 4. Juli als öffentliche Veranstaltung geplant. Auch hier soll der Dialog im Vordergrund stehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Förderverein der Stadtbibliothek zahlreiche Lesungen geplant. Bis auf die große Abschlussveranstaltung des Sommerleseclubs mit der Deutschlandpremiere des neusten Teils der Reihe „Die drei ???“ am Kurfürstendenkmal mussten aber auch hier alle Veranstaltungen ausfallen. 2021 sollen diese nachgeholt werden.

Im September fand zum Abschluss des Sommerleseclubs eine Lesung mit den Drei Fragezeichen-Autoren statt, die von der PfD unterstützt wurde. Quelle: Privat

Bereits in der Planung ist auch das nächste Laut und Bunt Festival, für das die jungen Organisatoren schon einen Förderantrag gestellt haben. Außerdem dürfen sich die Rathenower auf eine spannende Veranstaltung zum Thema Fake News freuen.

Das lokalpolitische Planspiel „Pimp your town“ soll in diesem Jahr in Rhinow und Premnitz durchgeführt werden. Zudem plant der Kreissportbund Havelland mit Unterstützung der Partnerschaft eine Ehrenamtsbefragung und der Mikado Verein will ein Projekt zum Thema „Jüdisches Leben in Nauen“ auf die Beine stellen.

In Rathenow ist das Projekt „Meet a Jew“ des Zentralrats der Juden in Deutschland geplant. Und in Friesack sollen die Bürgerbeteiligung vorangetrieben und die Kommunikation gestärkt werden. Dazu will der Verein „Entwicklung durch Engagement“ ein entsprechendes Tool etablieren.

„Das sind nur einige Dinge, die verschiedenste Akteure in den nächsten Monaten auf den Weg bringen werden. Und wir freuen uns über weitere Projektvorschläge, die jederzeit eingereicht werden können“, motiviert Mike Stampehl.

Alles, was man braucht, um eine Idee umzusetzen, die mit den Zielen der Partnerschaft im Einklang steht, ist ein eingetragener Verein, der die Trägerschaft übernimmt.

Von Christin Schmidt