Paulinenaue: Neuer Wirt auf dem Flugplatz Bienenfarm

Paulinenaue

Kommt ein Vogel geflogen, dann muss er auf einem Flugplatz landen. Heinz Vogel hat seinen Landeplatz im „Bienennest“, dem Restaurant auf dem Flugplatz Bienenfarm in Paulinenaue, gefunden. „Es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt der Gastronom, der seit einigen Wochen damit beschäftigt ist, die Flugplatz-Gastronomie zu neuem Leben zu erwecken. Er scherzt: „Wer Vogel heißt, kann nur was mit Fliegerei zu tun haben.“

Burger mit Fleisch aus der Region.. Quelle: Ulrich Hansbuer

Und das in Corona-Zeiten? Das sei für den Start ein ungünstiger Zeitpunkt, sagt er, aber durch die Aussichten auf eine Nach-Corona-Zeit im herrlichen Havelland mit vielen Veranstaltungen auf dem Fluggelände und vielen Touristen wäre ihm der Wechsel aus Berlin raus aufs Land leichtgefallen. „Das Konzept und die Menschen, die hier auf dem Flugplatz schon arbeiten, haben auch den Ausschlag gegeben“, sagt Vogel.

Er war vorher in der Check-in-Bar am Flughafen

Seit der Wende arbeitet der 65 Jahre alte, aber jung gebliebene Vogel im Gastgewerbe. Mehrere eigene Lokale in Berlin Mitte und am Prenzlauer Berg hat er mit aufgebaut, zuletzt arbeitete er an der Check-in-Bar am Flughafen Tegel. „Das waren interessante Gäste und stressige Zeiten“, sagt er über seinen letzten Betrieb. Tegel geschlossen, was blieb ihm anderes übrig, als weiter auf den Flugplatz Bienenfarm zu ziehen.

Heinz Vogel hat große Pläne mit dem neuen Restaurant am Flugplatz Quelle: Ulrich Hansbuer

Welche Küche wird er im Flugplatz-Restaurant anbieten? „Regionale Küche“, sagt Vogel. Sein Fleisch bezieht er von der Landfleischerei Paulinenaue. „Aktuell zum Beispiel einen Burger mit 100 Prozent Dinkel-Brötchen, frischen Kartoffelecken und Schafskäse-Dip“, zitiert Vogel die Speisekarte und brutzelt die Burger selbst in der Küche: „Oder etwas lecker Gegrilltes auf die Hand.“ Er sei auch in Corona-Zeiten weiterhin von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 21 Uhr da. Kontakt noch mit Abstand und Essen zum Mitnehmen.

Auch Familienfeiern will der Wirt ausrichten

Vogel freut sich auf den Frühling und den Sommer. Dann öffnet er auch den Biergarten, mit Eisverkauf. „Wir sind offizieller Partner von Ice-Guerilla aus Beeskow“, erzählt der Wirt, der ins Schwärmen über seinen Zulieferer gerät: „Das beste Vanilleeis Deutschlands bei der European Championship of Gelato 2012. Das cremige Eis komme aus der eigenen Manufaktur. Ganz pur ohne künstliche Aromen. Für einen pompösen Eisbecher oder die Kugel in der Waffel würde sich allein schon ein Ausflug auf den Flugplatz lohnen.

Die Bienenfarm hat auch einen Biergarten. Quelle: Ulrich Hansbuer

Verantwortlich ist der neue Wirt für eine Theke als Bar, einen gemütlichen Gastraum und eine Bibliothek mit tiefen Ledersesseln, in denen Flieger-Literatur studiert werden kann. Mit den Räumlichkeiten und dem Flair des Oldtimer-Flugplatzes bietet Vogel auch den Rahmen für private Veranstaltungen. „Ob Familienfeier oder Firmen-Event im Hangar“, sagt Vogel: „Ich habe auch schon das Catering für die Berliner Verkehrsbetriebe mit 4000 Besuchern veranstaltet.“

Vorfreude auf das Knattern der Motoren

Flugplatz-Besitzer Alexander Stendel freut sich über seinen neuen Wirt und will die Bienenfarm auch zu einem Ausflugsort für Familien machen. „Neben dem Biergarten und Grillplatz werden wir noch einen Spielplatz mit einigen Spielgeräten bauen,“ sagt Stendel. Und Wirt Heinz Vogel freut sich schon auf das Knattern der Sternmotoren und die Starts und Landungen der Quax-Piloten in ihren fliegenden Oldtimer-Kisten. Denn ein Vogel will das seine Lokalität mitfliegt.

Von Ulrich Hansbuer