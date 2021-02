Pessin

Das Schicksal der angeschossenen Katze Greta aus Pessin hat in den vergangenen Tagen auch die MAZ-Leser sehr bewegt. Vor zwei Wochen hatte Christoph Bajohr, der Besitzer von Greta (die eigentlich ein Kater ist, ihren weiblichen Namen aber dennoch behielt), den Freigänger nach seiner Heimkehr von der Arbeit zu Hause im lebensbedrohlichen Zustand vorgefunden. Im Verlauf der ärztlichen Untersuchungen stellte sich dann heraus, dass Greta mitnichten in eine Balgerei mit einer anderen Katze verwickelt wurde, sondern dass offenbar vorsätzlich auf den Vierbeiner geschossen worden war. Gleich drei Kugeln entdeckten die Tierärzte im Kopf des Katers.

Neben der Sorge um sein geliebtes Tier begleiteten Christoph Bajohr in den vergangenen zwei Wochen jede Menge Unwägbarkeiten. So war zunächst nicht klar, ob und wenn ja wie die Geschosse aus dem Kopf des Katers überhaupt entfernt werden könnten. Eine erneute Untersuchung Ende vergangener Woche brachte endlich Klarheit. „Es wurde schließlich sowohl das Projektil, welches sich nahe des linken Auges befand, als auch das zerstörte Auge selbst durch eine Operation entfernt“, berichtete Bajohr der MAZ. Die anderen beiden Geschosse hingegen – eines davon verfehlte eine Arterie im Hals nur um Haaresbreite – „müssen leider in Gretas Körper verbleiben“, berichtet der 34-Jährige über die ärztliche Diagnose.

Vierstellige Kosten für die Behandlung

Die Ereignisse rund um seinen Kater – zu Bajohrs Familie gehören noch zwei weitere Katzen – haben den Pessiner nicht nur aufgrund der zahlreichen Tierarztbesuche in den vergangenen Tagen mächtig auf Trab gehalten. „Das nimmt einen schon alles sehr mit. Wir setzen alles daran, Gretas Leben zu retten und tun alles dafür, dass es ihm so schnell wie möglich wieder besser geht“, berichtet er. So richtete Bajohr für den Freigängerkater im Haus ein kleines Zimmer in, in dem der Vierbeiner sich von den Strapazen der Operationen erholte. „Er ist noch etwas unsicher, stößt überall an, weil er sich erst daran gewöhnen muss, nur noch auf einem Auge zu sehen“, erzählt Bajohr.

Kraft zieht der 34-Jährige in dieser Zeit auch aus der Unterstützung vieler Havelländer, die sich an den mittlerweile vierstelligen Kosten für die Operationen beteiligten. Ebenso wichtig ist Bajohr jedoch, den Täter ausfindig zu machen, der es offenbar gezielt auf die Vierbeiner im Ort abgesehen hat. Denn: Der Vorfall mit Kater Greta war nicht der erste dieser Art, wie der 34-Jährige nach den Schüssen auf seinen Vierbeiner herausfand. „Hier im Ort hat fast jeder eine Katze oder einen Hund. Zu wissen, dass jemand rumläuft, der auf Tiere schießt, ist doch für den ganzen Ort beängstigend“, sagt er.

Von Nadine Bieneck