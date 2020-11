Pfarrerin Antje Freye: Mit dem Fußball zum Gottesdienst

Tietzow

Wenn Pfarrerin Antje Freye sich von ihrem Wohnort Fehrbellin aufmacht, um zum Beispiel in Tietzow und Flatow junge Leute feierlich zu konfirmieren, kann es sein, dass sie zwei Fußbälle oder ein paar Schuhe von ihren Kindern dabei hat. „Ich versuche anhand von Gegenständen meine Predigten lebensnah zu gestalten“, sagt die Pfarrerin.

Antje Freye „packt gerne einen Koffer für einen neuen Lebensweg“

Bei der letzten Konfirmation in Flatow zum Beispiel wusste sie, dass die jungen Konfirmanden und ihre Familien fußballbegeistert sind. „Ich habe lange überlegt, wie ich die jungen Leute abholen kann. Wie beim Fußballspiel ist auch im Leben Teamwork wichtig und der Glaube, dass man sein Ziel erreichen kann“, sagt die Pfarrerin, die sich über das gute Feedback am Ende der Predigt sehr gefreut hat. So verkörperte der alte Ball ihres Sohnes die Vergangenheit, der neue Ball die Zukunft, die auch mit Ideen und Schaffenskraft angestoßen werden will. Auch die zu einer anderen Predigt mitgebrachten Schuhe eines ihrer vier Kinder sollten die Lebenswanderung symbolisieren, die jeder Mensch macht. „Man ist doch mit festem Schuhwerk und festem Glauben gut gewappnet, wenn der Weg mal steinig wird“, sagt die Pfarrerin, die gerne auch mal den „Koffer für einen neuen Lebensweg packt“.

Pfarrerin Antje Freye betreut neun Orte und acht Kirchen

Im Sommer 2016 war sie von Lübbenau im Spreewald nach Fehrbellin gezogen. Seit September 2016 betreut sie nun neben der Kirchengemeinde Flatow mit ihren knapp 200 Mitgliedern auch die kleine selbstständige Kirchengemeinde in Tietzow. Aber auch in Linum, Dechtow, Hakenberg, Karwesee, Tarmow, Betzin und Brunne arbeitet die 56-Jährige für die evangelische Kirche. Somit betreut sie neun Orte und acht Kirchen. Da die Gottesdienste wie in Flatow alle zwei Wochen starten und in anderen Orten wie in Brunne nur einmal im Monat, ist diese Mammutaufgabe zu stemmen. „Aber wenn zum Beispiel an einem Sonntag zwei Gottesdienste und ein kirchliches Fest angesagt sind, kann es zeitlich schon mal eng werden“, sagt die Pfarrerin, die ursprünglich aus Stade in Niedersachsen kommt. In einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb ist sie großgeworden.

1990 zog sie in die Nähe von Görlitz – ganz im Osten Sachsens. „Dort gab es zwei Jahre keinen Pfarrer, und wir haben dort den Aufbruch nach der Wende miterlebt“, sagt sie. In Görlitz wuchsen auch zwei ihrer vier Kinder auf, bis die Pfarrersfamilie (ihr Mann Siegfried Freye ist auch Pfarrer) nach zehn Jahren wieder umzog.

Seit September 2016 betreut Antje Freye auch Tietzow

In den Süden Brandenburgs, nach Ruhland, hatte die Kirche sie berufen. Die vier Kinder des Pfarrer-Ehepaares sind längst den Kinderschuhen entwachsen – 24 Jahre alt ist ihr Sohn, die drei Töchter sind 22, 20 und 14. Derzeit wohne ihr Sohn wieder zu Hause und die jüngste Tochter sowieso. Das gemeinsame Frühstück mit der Familie sei der Pfarrerin wichtig, bevor sie sich ihrem Tageswerk widmet. Da sind Mails zu beantworten oder mal Anträge zu stellen, was, wo in welcher Kirche repariert bzw. saniert werden soll. Auch Gottesdienste, Trauerreden und Hochzeiten müssen vorbereitet sein.

Corona lässt vieles nicht zu

„Erst kürzlich hatte ein Ehepaar diamantene Hochzeit. Es sollte eine große Feier mit einer Andacht in der Kirche werden“, sagt die Pfarrerin. Doch dann kam Corona dazwischen. „Das Paar war so traurig, dass wir die Andacht nicht in der Kirche halten konnten“, sagt die Pfarrerin. „Am Ende habe ich ihnen vorgeschlagen, die Andacht in der Gaststätte zu halten. Die Freude der Menschen gibt mir viel zurück“, sagt sie. Aber auch in der Trauer suchen Gläubige bei ihr Halt, wie die Eltern, die ihr Kind beerdigen mussten. „In schlimmen Momenten wie diesen spüre ich, wie wichtig Trauernden Hoffnung und Trost ist. Ich gebe beides von Herzen, obwohl schlimme Schicksalsschläge wie diese auch mir sehr nahe gehen.“

Von Jeannette Hix