„Jedes Kind ist ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ Dieses Zitat des Künstlers Pablo Picasso kann man an der Wand der Unterrichtsräume der Freien Schule für Musik & Kunst TonArt am Körgraben lesen. Am Samstag lud die Freie Schule für Musik und Kunst TonArt, nach 2018, zum zweiten Mal zu einem Tag der offenen Tür ein.

„Unser Tag der offenen Tür ist auch ein Sommerfest für unsere Schüler und einige von ihnen halfen auch in diesem Jahr bei der Betreuung einzelner Stände“, so Annelie Knobloch, die den künstlerischen Bereich bei TonArt leitet.

Ein Schnupperkurs

„Mit diesem Tag bieten wir den kleinen und großen Gästen kostenlose Angebote, sich auf verschiedenen Gebieten kreativ auszuprobieren und so unser Kursangebot kennenzulernen. Manche haben sich schon vorher zu einem Schnupperkurs angemeldet.“

Seit zehn Jahren dabei

Lea Trägenap malt schon seit zehn Jahren bei TonArt „Mit Tiermotiven in Pastellkreide habe ich mal angefangen“, erzählt die 19-Jährige, die ihr Hobby zum Beruf machen möchte. „Mittlerweile nutzte ich verschiedene Techniken, am liebsten Aquarell.“ Zum Tag der offenen Tür schminkte Lea die kleinen Gäste. Der fünfjährige Noah ließ sich zum Piraten verwandeln.

Schöne Traumfänger

Leas Freundin Elena Gajdabura spielt seit über zehn Jahren Klavier. Am „Traumland“-Stand half sie den Kindern beim Fertigen ihres eigenen Traumfängers. „In den letzten Tagen habe ich mit meinem Vater selbst die Holzringe aus Sperrholz ausgesägt“, so die fast 19-Jährige.

Elena Gajdabura mit Junia (10) aus Rathenow und ihrem fertigen selbst gebastelten Traumfänger. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Rathenower Schülerin Junia suchte sich Perlen und Federn in roten, violetten und grünen Pastelltönen aus. Seit über drei Jahren besucht die Zehnjährige den Kunstkurs bei TonArt und malt am liebsten Tiere mit Buntstiften.

Zwergenwohnungen

Auch die zehnjährige Ilora ist seit Jahresbeginn im TonArt-Kunstkurs und malt gern mit Aquarellfarben. An ihrem „Zwergland“-Stand konnten die Kinder eine kreative „Zwergenwohnung“ basteln. Zu den verschiedenen Naturmaterialien gehörten auch Erdnüsse. Diese „Erdnusslinge“ bildeten die Bewohner der Zwergenwohnungen.

Manga-Figuren

Jasmin Lottmann erklärte Interessierten, wie man mit einer Schritt-für-Schritt-Technik von vereinfachten Hilfslinien relativ schnell erfolgreich eine eigene Manga-Figur zu Papier bringt. „Schon seit dem sechsten Lebensjahr zeichne ich Mangafiguren“, erzählt Jasmin. „Zwischen der 7. und 10. Klasse hat sich das Hobby dann so richtig entwickelt.“ Die 18-jährige Rathenowerin absolviert gerade ein Praktikum bei TonArt und beginnt zum neuen Schuljahr an der Awo-Schule in Premnitz eine Ausbildung zur Sozialassistentin, um danach eine Erzieherausbildung anzuschließen.

Was es sonst noch gibt

Zu den weiteren Angeboten gehörten Malerei mit Aquarell- und Acrylfarben, Filz- und Buntstiften sowie Pastellkreide. Auf der Bühne musizierten Musikschüler mit Lehrern der Musikschule. Elena aus Rathenow malt seit einem Jahr im Kunstkurs. Zum Tag der offenen Tür brachte die Zehnjährige ihre ein Jahr ältere Freundin Anoukran aus Premnitz mit. Gemeinsam fertigten sie aus Modelliermasse eine kleine Hasenfigur.

Mehrere Standorte

TonArt bietet, nicht nur am Körgraben, sondern auch am Standort Premnitz sowie an den Grundschulen Premnitz, Milow, Hohennauen und Rhinow Gesangs- und Instrumentalunterricht auf einem Dutzend Instrumenten. Zudem werden Kunstkurse angeboten.

Noch mehr Informationen

Weitere Informationen zum Kursangebot bei TonArt findet man auch unter www.tonart-hvl.de.

Von Uwe Hoffmann