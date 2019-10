Havelland

Mit der Kampagne „Licht an für mehr Sicherheit“ will die Polizei in der beginnenden dunkleren Jahreszeit die Verkehrsteilnehmer daran erinnern, dass man „nicht nur mit funktionsfähigen Beleuchtungseinrichtungen selbst besser sieht und auch im Straßenverkehr besser gesehen wird.“

Die Beamten geben Hinweise, um Unfälle möglichst zu vermeiden. „Kontrolliert werden sollte die Beleuchtung am Fahrzeug vor Fahrtantritt. Die Scheinwerfer müssen regelmäßig von Laub, Dreck, Spritzwasser oder Schlamm gesäubert werden. Ebenso die Scheiben und Spiegel bei Verschmutzung“, so Sprecher Heiko Schmidt.

Außerdem sollte das Wasser für die Scheibenwischanlages in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden. Kradfahrer sollten auf ein kratzfreies Visier achten, so Schmidt weiter. Empfohlen werden außerdem einen Ersatzkasten mit Leuchtmitteln mitzuführen, um bei einem Defekt sofort wechseln zu können. Ansonsten muss die Lampe in einer Werkstatt schnellst möglichst ausgetauscht werden.

Auch am Fahrrad sei eine intakte Beleuchtungsanlage wichtig, Licht und Reflektoren seien vor Fahrtantritt zu kontrollieren. „Reflektoren können überall am Rad, an der Kleidung oder an mitgeführten Taschen angebracht werden“, so Schmidt.

Ein wichtiger Aspekt der Sicherheit bei Radfahrern ist neben der funktionstüchtigen Beleuchtungsanlage auch die passende Bekleidung. Um auf sich aufmerksam zu machen, sind auffällig Warnfarben sinnvoll.

„Sollte die Lichtanlage dennoch einmal defekt sein, ist es dringend erforderlich, diese umgehend selber zu reparieren oder reparieren zu lassen. Neben Werkstätten sind auch oftmals Tankstellenmitarbeiter dabei behilflich“, sagt Polizeisprecher Schmidt.

Von MAZ