Bereits zum vierten Mal trafen sich am Freitag Covid-Impfgegner, Personen, die die 2-Regel-ablehnen und Personen aus dem rechtsextremen Spektrum in der Rathenower Innenstadt. Nachdem es eine Woche zuvor zu Ausschreitungen kam, bei denen ein Polizist verletzt wurde, rückte die Polizei nun mit einem Großaufgebot an.