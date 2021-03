Havelland

Die Polizei hat zwischen Samstag und Montag mehrere Autofahrer gestoppt, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer saßen. In Nauen hinderten die Beamten am Samstagmittag einen 47-Jährigen an der Weiterfahrt.

Sonntagnachmittag beendeten sie die Fahrt eines 33-Jährigen auf der B 5 zwischen Bredow und Nauen. Berauschte Autofahrer waren auch in Schönwalde-Glien und Möthlow unterwegs.

Von MAZonline