Polizisten stoßen auf betrunkene oder anderweitig berauschte Verkehrsteilnehmer

Havelland

Polizisten stießen am Wochenende im Havelland bei ihren Streifen auf mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer.

So stoppten sie am Freitagabend in der Berliner Straße in Rathenow einen 17-jährigen Radfahrer mit einem Wert von über 1,9 Promille. Der aggressive Radler war mit der Kontrolle nicht einverstanden und sperrte sich. Zudem schlug und trat er nach den Polizisten. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Ein Verfahren wegen tätlichen Angriffes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme angeordnet.

Am Sonnabend gegen 17 Uhr wurde am Bruno-Baum-Ring in Rathenow ein 62-jähriger Autofahrer vor einem Supermarkt mit einem Wert von über zwei Promille kontrolliert. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Knapp zwei Stunden später wurde in Falkensee ein 21-jähriger Fahrer eines Ford unter Drogeneinfluss fahrend bemerkt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Zudem stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser fest. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Anschließend wurde eine Blutprobe angeordnet und die Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Von MAZonline