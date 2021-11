Poschmann macht sich Luft im Landtag und fordert Tests auch für geimpfte Lehrer

Potsdam/Premnitz

Mit weiter steigenden Infektionszahlen werden nicht nur die Corona-Tests knapp, auch die Sorge vor erneuten Schulschließungen treibt viele Menschen um. Am Donnerstag äußerte sich die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann aus Premnitz im Landtag zu diesem Thema und fand dabei klare Worte.

„Wir sind nicht zurück in der Normalität. Unsere Kinder müssen nicht nach Corona aufholen, sondern sie müssen in Corona weiter bestmöglich unterstützt werden“, so die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag ist.

Die Politik müsse darüber sprechen, wie Kinder vor einer Covid-Infektion geschützt werden können. Außerdem gehe es jetzt darum, Kindern und Jugendlichen einen weiteren Winter mit Kontaktbeschränkung, eventueller Quarantäne-Zeiten oder gar Wechselmodellen zu ersparen. Über weitergehende Maßnahmen wie tägliche Testungen oder die Verlagerung des Testens an die Schulen müsse nun nachgedacht werden.

Poschmann nutzte ihre Ansprache auch, um sich gehörig Luft zu machen: „Ich bin so wütend, dass all die, die Corona immer noch leugnen, klagend den Finger erheben und fordern, man müsse mehr für die Kinder tun, gleichzeitig aber nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, sich zurückzunehmen oder einfach nur die Maske im Supermarkt zu tragen.“

Katja Poschmann ist bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag. Quelle: privat

So könne das Bundesprogramm, von dem Brandenburg mit knapp 40 Millionen Euro profitiert und das mit weiteren rund 30 Millionen Euro Landesmitteln aufgestockt wurde, um Bindungs- und Bildungslücken zu schließen, seine Wirkung nicht entfalten.

„Offene Kitas und Schulen sind das, was unsere Kinder jetzt brauchen“, erklärte die zweifache Mutter. Sie fordert, dass alle, die in Schulen arbeiten – auch die geimpften Lehrkräfte – Tests bekommen. „Im Übrigen halte ich es für absolut unangebracht, Menschen mit Impfprämien auf Kosten des Steuerzahlers davon zu überzeugen, das Richtige zu tun“, so Katja Poschmann.

Von Christin Schmidt