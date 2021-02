Preisgekrönter Filmemacher aus Nennhausen: Warum Ralf Pleger am Stechlin dreht

Nennhausen/Stechlinsee

Ralf Pleger ist inzwischen gut im Geschäft. Der Regisseur von Doku-Dramen, in denen es zumeist um Themen rund um klassische Musik geht, hat allerdings auch eine Corona-Ruhephase hinter sich.

Kurz, bevor der Lockdown im November erneut akut wurde, kam Ralf Pleger, der aus Nennhausen stammt und dort aufgewachsen ist, für einen Abend ins Golfressort Semlin, um vor Mitgliedern des Rotary Clubs seinen Film „Die Akte Beethoven“ zu zeigen. In der Hauptrolle Lars Eidinger, der längst einer der gefragtesten Schauspieler in Deutschland ist. „Die Akte Beethoven“ ist ein Dokudrama und Teil einer Reihe, in der weitere Filme ähnlicher Machart erschienen sind.

Immer wieder zurück zu den Wurzeln

Ralf Pleger, der immer wieder ins Westhavelland zurückkehrt, um seine Familie zu besuchen und um von seiner Arbeit zu berichten, hat derzeit gut zu tun. „Ich habe kürzlich einen neuen Musikfilm im Konzerthaus mit der Sopranistin Anna Prohaska und dem Countertenor Philippe Jaroussky gedreht.“ Der Titel der Produktion: „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi. Der Film soll zu Ostern – also schon bald – im TV laufen, weiß Ralf Pleger zu berichten.

Doch vor dem Besuch im Westhavelland und der Vorführung der „Akte Beethoven“ gab es noch eine ganz andere Herausforderung für den Regisseur, der 2016 für den Film „Die Akte Tschaikowski“ mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde.

Ute Spiegel, eine Country- und Rock-Sängerin aus Kremmen, die spätestens seit ihrem TV-Auftritt bei „The Voice of Germany“ einem größeren Publikum bekannt ist, kam auf Ralf Pleger zu und fragte ihn, ob er ein Musikvideo zu einem Song-Duett drehen könnte, das sie zusammen mit ihrem Sohn Dennis Spiegel aufgenommen hatte. Text und Musik stammen von den beiden selbst, in Zusammenarbeit mit Jörn Blümel, ebenfalls aus Kremmen.

Das Stück heißt „Liebe an Erde“ und ist ein schöner, handgemachter Track, rockig und gegen Ende ziemlich opulent. Vom Text her eine poetische Aufforderung zum Hinschauen und zum Handeln, auch wenn es manchmal so scheint, als sei es für diese Welt schon fünf nach zwölf.

Herrliche Kulisse

Das sagte Ralf Pleger zu: „Ich habe die Herausforderung gern angenommen, ein Video zu diesem Song-Duett zu machen. Wir haben uns für den Stechlinsee als Drehort entschieden.“ Und das war genau richtig. Denn natürlich hatte Corona bei Pleger und anderen Kulturschaffenden Spuren hinterlassen. „Die herrliche Naturkulisse lieferte dem Team einen dankbaren Kontrast zu allem, was uns im Moment frustriert und was die Nachrichten dominiert.“

Zum anderen brachte der Ort eine gehörige Portion Magie mit sich, so dass wir in der Postproduktion in dieser Hinsicht nur noch geringfügig nachhelfen mussten. Der Regisseur erinnert sich: „Wetter- und stimmungsmäßig setzten wir alles auf eine Karte: Tatsächlich konnten wir den letzten goldenen Herbsttag im Oktober 2020 abpassen, rückten mit Kamera und Drohne an und verbrachten einen sehr intensiven Drehtag in der Brandenburgischen Natur.“

Im Boot waren auch Musikproduzent Jan Rase aus Groß-Ziethen. und die Kameramänner Christoph Valentin und Robert Sandow, den Videoschnitt übernahm Frank Tschöke, Produzentin des Films ist Maria Willer. Für Ralf Pleger war es ein angenehmer Herbsttag.

Salut Salon auf dem Anhänger

Zuvor hatte er schon im Sommer mit den Musikerinnen von „Salut Salon“ einen Film gemacht. Weil keine Konzerte stattfinden durften, hatte Pleger die Musikerinnen auf einen Wagen gepackt, der von einem Truck gezogen wurde und an verschiedenen Stellen in Hamburg Halt machte. So kamen Passanten ganz unvermutet in den Genuss eines Konzertes.

Gerne erinnert sich der Regisseur an das Jahr 2019 zurück. Er inszenierte in Brüssel und einige Monate später in Bologna Wagner – Tristan und Isolde. Für den Regisseur Ralf Pleger war das Projekt eine große Veränderung.

In Brüssel stellte sich einmal mehr heraus: Die Welt ist ein Dorf. Als Ralf Pleger nach Brüssel kam, lernte er Bettina Giese kennen. Sie ist die künstlerische Betriebsdirektorin am Opernhaus in Brüssel. Und sie kommt wie er aus dem Havelland – aus Rathenow. Nennhausen und Rathenow als Melange für die große Wagner-Oper in Brüssel. „Natürlich haben wir auch über Rathenow geplaudert“, erinnert sich Ralf Pleger.

Die alte Heimat lässt grüßen. Sie lässt ihn ohnehin nicht los – auch wenn er seine Kreise längst woanders zieht.

Von Joachim Wilisch