Premnitz

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte der Polizeidirektion West auf Beschluss des Amtsgerichts Potsdam am Dienstag die Wohnung eines 40-jährigen Havelländers in Premnitz.

Dabei kam auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz. Bei der Durchsuchung wurden schließlich unter anderem konsumfähige Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Utensilien für den Konsum, ein Aufzuchtzelt mit einigen Cannabispflanzen sowie Bargeld sichergestellt.

Anzeige

Die Polizisten stellten Pflanzen zur Herstellung von Rauschgift sicher. Quelle: Polizei

Die Ermittlungen zurzeit noch an, teilte die Polizeidirektion mit. Gerade zu Beginn der Woche am Montag hatte die Polizei eine Cannabis-Aufzucht in einem Haus in Kriele entdeckt und ausgehoben. Täter waren hier zwei Männer aus Sachsen-Anhalt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ