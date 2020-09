Premnitz

Will man sich der Person von Wolfgang Hundt nähern, dann kommt man an seiner Passion für Frankreich nicht vorbei. Die Städtepartnerschaft zwischen Premnitz und Petit-Quevilly wurde schon im Jahr 1967 begründet. Mit den Jahren wurde die Region Caux Vallée de Seine einbezogen.

Wie ein roter Faden

Die Liebe zu Frankreich zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Wolfgang Hundt. Dem Partnerschaftsverein Deutsch-Französische Gesellschaft Premnitz wird er fehlen. Wolfgang Hundt ist am vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er wurde 79 Jahre alt.

Anzeige

Von Potsdam nach Premnitz

Wolfgang Hundt wurde am 23. März 1941 im inzwischen polnischen Katowice geboren und kam Ende des Zweiten Weltkriegs nach Rathenow. Mit seiner Heirat zog er 1965 nach Premnitz, lebte aber 1987 bis 2000 zwischenzeitlich in Potsdam.

Weitere MAZ+ Artikel

Tolerant, weltoffen und vergnügt Wolfgang Hundt bei einem Willkommensfest für Asylbewerber in Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

In Frankreich ist Wolfgang Hundt mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, er hat Regionen durchwandert und er hat sich immer wieder für die Deutsch-Französische Freundschaft eingesetzt. Seine Initiative für eine Boule-Platz auf dem Bundesgartenschau-Gelände in Premnitz ist nicht vergessen.

Mitbegründer der DFG

Als Mitbegründer der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) Premnitz 1997 und als dessen Präsident 2007 bis 2016 half er aktiv bei der Entwicklung stabiler bürgerschaftlicher Beziehungen auf kultureller, kommunalpolitischer und sportlicher Ebene zwischen der Stadt Premnitz und der Region Caux Vallée de Seine.

Wolfgang Hundt (li.) und Michele Leroux von den Freundschaftsgesellschaften. Quelle: Christin Schmidt

Eine zweite Passion begleitete Wolfgang Hundt durch sein Leben. Als Mitglied des Radteam Rathenow war er an vielen Wochenenden zu vielen Anlässen sportlich unterwegs. Anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns und des Endes des Ersten Weltkrieges organisierte er zwei deutsch-französische Radtouren in der Normandie.

Viele Kilometer

Mehrere 1000 Fahrrad-Kilometer im Jahr waren für Wolfgang Hundt kein Problem. Das Projekt Fahrradwerkstatt in Premnitz ist ebenfalls eng mit seiner Person verbunden. Asylbewerber fanden hier eine Beschäftigung.

Da ist noch mehr

Frankreich und das Fahrrad – irgendwie gehört das zusammen. Und Wolfgang Hundt hat diese Leidenschaft gelebt. Doch das Engagement im Radteam und in der Deutsch-Französischen Gesellschaft war nicht alles, was mit Wolfgang Hundt in Verbindung zu bringen ist.

Lebensfreude wie bei den Franzosen Erstes Treffen auf dem fast fertigem Boule-Platz in Premnitz mit RBB-Reporterin Ulrike Fink. Quelle: Christin Schmidt

Seit 2004 war Hundt Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Premnitz, 2019 wurde er Vorsitzender der Links-Fraktion. Zudem war er von 2010 bis 2019 Abgeordneter des Kreistages Havelland. 2004 wirkte er bei der Errichtung des Regionalbüros Brandenburg/ Rathenow/ Premnitz der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Immer engagiert

In der Flüchtlingshilfe war Hundt ebenfalls stark engagiert. Als bekannt wurde, dass es in der Kreisverwaltung bei der Beurkundung von Geburten in Flüchtlingsfamilien einen Bearbeitungsstau gab, meldete er sich im Kreistag zu Wort – diesmal als Besucher.

Große Bestürzung

Die Nachricht vom Tod des engagierten Kommunalpolitikers ließ zahlreiche Weggefährten bestürzt zurück. Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz unterstrich, dass er sich in vielerlei Hinsicht über das normale Maß hinaus eingesetzt habe – auf vielen Ebenen.

Adventsfeier mit Asylbewerbern in Premnitz. Quelle: Uwe Hoffmann

Christian Görke, Kreisvorsitzender der Partei Die Linke – hier hatte Hundt seine politische Heimat – bezeichnete Hundt als „Marathon-Mann in Sachen Ehrenamt“. Die Partei Die Linke verliere nicht nur einen guten Freund und engagierten Genossen sondern auch einen erfahrenen Kommunalpolitiker.

Görke hatte den Verstorbenen erst vor einigen Wochen für die Ehrenamtsmedaille des Landtages vorgeschlagen, die Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke überreichte. Liedtke lobte das Engagement für Gerechtigkeit.

Vielfach geehrt

Für sein Engagement wurde Hundt schon vorher ausgezeichnet – 2016 mit der Europaurkunde des Landes Brandenburg und 2019 mit der Ehrenamtsmedaille des Landkreises Havelland.

Wolfgang Hundt hinterlässt Ehefrau Monika sowie eine Tochter und einen Sohn.

Von Joachim Wilisch