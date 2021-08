15.000 Euro Prämie: wie Premnitz sich dem Hausarztmangel entgegenstemmt

Premnitz

Im Grunde war die Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Premnitzer Stadtverordneten schon vorbei, als Marcel Kibbert noch einmal ums Wort bat. „Es ist dramatisch“, sagte er ernst. „Sehr dramatisch“, bekräftigte er. In Premnitz herrsche tatsächlich Hausarztnotstand. „Zum Ende des Jahres schließt eine Praxis, im kommenden Jahr und im übernächsten Jahr wird es noch schlimmer.“ Kibbert erinnerte an den Fall des Premnitzers Manfred Kornewald, der in Premnitz keinen Hausarzt mehr gefunden hat und nun in Brandenburg einen Mediziner im Gesundheitszentrum am Bahnhof konsultiert.

Mit dem Rückzug der Ärztin von Manfred Kornwald, die ihre Praxis ganz schließt und mit der Entscheidung eines Arztes, nur verkürzt zu arbeiten, steht weniger Kapazität zur Verfügung. Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg und der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling berichten allerdings auch von Gesprächen mit Kandidatinnen und Kandidaten für Hausarztstellen in Premnitz. Bis Ergebnisse erzielt werden, kann das aber noch ein wenig dauern.

Anreize geben

Marcel Kibbert hat das Gespräch mit allen Fraktionen in der Premnitzer Stadtverordnetenversammlung gesucht. „Wir müssen etwas tun“, sagte er. Sein Vorschlag: 15 .000 Euro aus der Premnitzer Haushaltskasse für jeden Hausarzt, der sich in Premnitz niederlässt. „Wir müssen ein paar Anreize geben“, sagte Kibbert.

Zwar fördert der Landkreis Ärzte, die sich niederlassen, mit einem hohen Betrag. „Das sind aber meistens Fachärzte“, sagt Kibbert. Bei Hausärzten – also Allgemeinmedizinern – greife diese Förderung nicht.

Marcel Kibbert von der DMP. Quelle: Bernd Geske

Darum solle die Verwaltung einen Vorschlag erarbeiten, mit dem die Förderung von Hausärzten – und nur Hausärzten – die sich in Premnitz niederlassen wollen – festgeschrieben wird. Schon zur kommenden Stadtverordnetenversammlung im September soll dazu ein Beschluss gefasst werden. Grundsätzlich waren sich die Ausschussmitglieder in der Sache einig. Allerdings gibt es noch Gesprächsbedarf im Detail. So gibt es Ausschussmitglieder, die sich auch eine höhere Summe, als 15.000 Euro vorstellen können.

Ob nicht möglicherweise 15 000 Euro schon zu viel sind, kann in der Stadtverwaltung noch niemand sagen. Für den Haushaltsplan des kommenden Jahres gibt es noch keine Eckdaten vom Land. Ebenso wenig ist die Höhe der Schlüsselzuweisungen bekannt.

Ist genug Geld da?

Bevor Beschlüsse dieser Art in die Stadtverordnetenversammlung kommen, müsse mehr Klarheit zur Haushaltssituation des Jahres 2022 herrschen. Zwar hat die Stadt im Corona-Jahr 2020 gut gewirtschaftet und auch für 2021 sieht es nicht schlecht aus. Im Nebel wollen die Haushälter der Stadt aber nicht stochern.

Die Empfehlung von Christian Wehry: „Wenn ein Patient akut krank ist und Schmerzen hat, darf er in keiner Arztpraxis abgewiesen werden.“ Zudem verweist er auf die sogenannten Akutsprechstunden und den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Akutsprechstunden gibt es in Premnitz aber kaum und der ärztliche Bereitschaftsdienst wäre von Premnitz aus nur in Brandenburg an der Havel oder Nauen zu erreichen. Eine weitere Einschränkung ist, dass der Bereitschaftsdienst nur dann einspringt, wenn die Ärzte ihre Praxen geschlossen haben – also über Nacht und am Wochenende.

Im Gesundheitszentrum Premnitz gibt es auch Hausärzte. Die reichen aber nicht aus. Quelle: Bernd Geske

In ihrer Not wenden sich Patienten ohne Hausarzt immer wieder an die Rettungsstellen der Krankenhäuser. Die sind für diese Fälle eigentlich auch nicht vorbereitet. Der Seniorenbeirat Premnitz hat sich das Thema für sein kommendes Treffen vorgenommen. Die Senioren haben bereits einen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung geschrieben. Man will mit einem Vertreter sprechen. Wie zu erfahren war, wird der Seniorenrat nicht nachgeben. Marcel Kibbert glaubt, dass man mit einer Prämie von 15 000 Euro schon eine Menge erreichen kann. „Ein Hausarzt kann das Geld aus der ersten Abrechnung nach einer Neuniederlassung erst nach drei Monaten erwarten“.

Hohe Kosten

Bis dahin muss Miete gezahlt werden, dazu kommt der Lohn für die Angestellten. 15. 000 Euro seien durchaus hilfreich. Im Ausschuss wurde zudem der Vorschlag unterbreitet, die Größe der Praxis einzurechnen. Wer eine große Praxis mit vielen Angestellten hat soll mehr als 15 000 bekommen. Diese Summe soll aber die Untergrenze bilden.

Noch hat sich Bürgermeister Ralf Tebling zu dem Vorschlag nicht geäußert. Das Hausarzt-Thema wird ihn noch einige Zeit begleiten.

Von Joachim Wilisch