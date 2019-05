Premnitz

Ein paar Wochen dämmerte nach dem offiziellen Start des 2. Bauabschnitts die Südseite der Grundschule Am Dachsberg vor sich hin. Zunächst fand nur die Baustelleneinrichtung statt. Doch in dieser Woche haben die Arbeiten richtig Fahrt aufgenommen.

Das große Ziel lautet: Auf den 1. Bauabschnitt vom vergangenen Jahr, das Erdgeschoss mit drei neuen Horträumen, sollen zwei Obergeschosse mit insgesamt sechs weiteren Horträumen draufgesetzt werden. In die mittleren neuen Räume hinein wird über alle drei Etagen ein Fahrstuhl gebaut.

Ein Kran steht vor der Dachsbergschule. Quelle: Bernd Geske

Zweiflern sei gesagt: Das Fundament für den Fahrstuhl ist bereits beim 1. Bauabschnitt mit angelegt worden. Es war aber nicht zu sehen, weil der neue Hortraum vorübergehend vollständig ausgeführt wurde, ohne eine Lücke für den Fahrstuhl zu lassen.

Diese bislang verdeckte Aussparung wird nun freigelegt. Außerdem musste zu Beginn das vorübergehend für ein Dreivierteljahr auf den 1. Bauabschnitt aufgebrachte Pappdach wieder aufgenommen werden. Samt Wärmedämmung, wie man auf dem Foto oben sieht.

Zum Beginn dieses Schuljahres ist der erste Anbau mit drei Räumen vom Hort übernommen worden. Quelle: Bernd Geske

Gemäß Bauablaufplan sollten am Donnerstag die Maurerarbeiten beginnen. Wie die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza sagt, sollen die Maurerarbeiten für das erste Obergeschoss bis 17. Mai abgeschlossen sein. Parallel dazu wird der Aufzugsschacht hochgemauert.

Am 20. Mai sollen die Deckenplatten für das erste Obergeschoss geliefert und anschließend montiert werden. Liegen die Platten sicher, kommen Stahlmatten drauf und alles wird ausbetoniert.

Im Juni kommt das Dach

Am 27. Mai soll das Mauern des zweiten Obergeschosses beginnen. Parallel dazu wächst der Fahrstuhlschacht weiter. Ab 5. Juni wird die oberste Decke aufgebracht. Danach kommt das Dach drauf.

Weil die Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 5. August relativ knapp ist, hatte die Verwaltung von Anfang an gesagt, dass bis dahin der gesamte Bau wohl nicht fertig wird. Wie Carola Kapitza aber jetzt verrät, ist der Zeitplan trotzdem engagiert gestrickt.

Fertig bis 10. August

Bis zum 10. August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Das muss auch so sein, denn schon am 12. August werden die neuen Möbel geliefert.

Es ist bekannt, dass die Schule ein völlig neues Raumkonzept erarbeitet hat für die Zeit, wenn die Erweiterungsabschnitte fertig sind. Der wichtigste Gedanke ist, dass die Horträume, die sich bislang an vielen Orten des Schulgebäudes befinden, künftig alle im Südflügel platziert werden. Deswegen wird der Hort künftig auch alle neun neu gebauten Räume nutzen.

Vor kurzem haben Landrat Roger Lewandowski (links) und Bürgermeister Ralf Tebling die Dachsbergschule besucht. Quelle: Bernd Geske

Wie Carola Kapitza nun sagt, soll die Neuaufteilung nach dem neuen Raumkonzept gleich jetzt mit verwirklicht werden. In den Sommerferien sollen zwei Horträume in Klassenräume umgebaut werden. Außerdem sind noch sechs weitere Räume für die jeweils andere Nutzungsart (Unterricht oder Hort) umzugestalten.

So schnell wie möglich nach dem Schuljahresbeginn sollen alle Räume so genutzt werden, wie es das neue Raumkonzept vorsieht. „Eine oder zwei Wochen werden wir überbrücken müssen“, kündigt Carola Kapitza an, „aber dann werden wir gleich die endgültige Lösung haben.“

360 000 Euro Fördermittel

Die Stadt Premnitz hat für den 2. Bauabschnitt, der 480 000 Euro kosten soll, Fördermittel beim Land beantragt. Der Fördersatz liegt bei stattlichen 75 Prozent, was eine Fördersumme von 360 000 Euro ergibt. Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Havelland hat am 13. Dezember das Projekt auch befürwortet. Der Förderbescheid ist allerdings noch nicht in Premnitz eingetroffen.

Um trotzdem mit dem Bau beginnen zu können, hatte die Stadt beim zuständigen Landesamt einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt. Der ist genehmigt worden, darum sollte das Zustellen des Förderbescheides nur noch eine Formsache sein.

Von Bernd Geske