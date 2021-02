77-Jährige von ausparkendem Wagen in Premnitz angefahren

Premnitz

Eine 77-Jährige wurde am Donnerstags gegen 8.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in Premnitz angefahren und leicht verletzt. Als die Polizisten in der Gerhard-Hauptmann-Straße eintrafen, war der Fahrer mitsamt seinem Wagen bereits verschwunden.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie gab an, dass sie von einem rückwärts ausparkenden Pkw angefahren worden und dadurch gegen einen Transporter gefallen war. Die Beamten stießen kurz darauf in der Nähe auf ein Fahrzeug, das der Beschreibung entsprach, und machten auch den 84-jährigen Fahrer ausfindig. Dieser gab an, dass er von einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin nichts mitbekommen habe.

Von MAZ-online