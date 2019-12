Achte „Stallweihnacht im Lichterglanz“ auf dem Lucke-Hof

Premnitz

Ab elf Uhr öffnete der alte, bis ins Jahr 1755 im Besitz der Familie Lucke belegbare, Vierseithof, der in den letzten Jahren auch mit Fördermitteln saniert wurde, seine Pforten. Schon Stunden zuvor wurde der über 250 Jahre alte Lehmbackofen im Garten vorbereitet.

Traditionelle Täubchensuppe

Die kross gebackenen Brote wurden anschließend in der alten Remise an die Besucher verkauft. Neben Kaffee und Kuchen wurden auch in diesem Jahr in der Räucherkammer des Hauses abgehangene Wildmettwürste verkauft. Wildbratwurst lag auch auf dem Grill. Und zum traditionellen Imbissangebot gehörte wieder Täubchensuppe.

Süßigkeiten für Kinder

Nach dem Mittag besuchte der Weihnachtsmann den Lucke-Hof und hatte für die vielen kleinen Besucher ein paar Süßigkeiten in seinem schweren Sack. Danach wurden die Besucher zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern eingeladen.

Nach der Weihnachtsgeschichte buken die Mädchen in der Küche Plätzchen und tranken dabei heißen Kakao. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Besucher konnten auch der Märchenerzählerin zuhören oder sich auf den Pferden des Reitstalls Bützer an einem kurzen Ausflug über das Grundstück erfreuen. „Als wir einige Jahre nach Gründung des Fördervereins 2001 mit der Stallweihnacht als traditionelles Weihnachtsfest begannen, gab es auch Stimmen, die unserem Konzept wenig Erfolg einräumten“, erzählt Fördervereinsvorsitzende Ute Lucke-Polz.

Weniger Materielles

Und weiter: „Mittlerweile hat uns die Zeit Recht gegeben. Wir spüren, dass es einen Trend zur traditionellen Feier des Weihnachtsfestes, abseits der vielen Weihnachtsmärkte mit viel ‚Rummel’ gibt.“ Zu Weihnachten solle weniger Materielles im Vordergrund stehen.

Das Krippenspiel

Vielmehr Gesundheit, Glück und Frieden. Dazu gehört auch die Aufführung der Weihnachtsgeschichte. Das Krippenspiel mit Maria, Josef, dem Christkind und Heiligen Drei Königen, gestalteten in diesem Jahr Schüler der Rathenower Pestalozzi-Schule. Musikalisch begleitet wurde das Krippenspiel wieder durch den Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinden Premnitz/ Milow.

Auch in diesem Jahr stellten Schüler der Rathenower Pestalozzi-Schule die Weihnachtsgeschichte nach. Quelle: Uwe Hoffmann

Ute Lucke-Polz: „Wir pflegen gute Beziehungen zu Pestalozzi-Schule. Im Heimatkundeunterricht beschäftigten sich die Schüler mit dem Thema Weihnachten.“ Nach der Weihnachtsgeschichte buken einige der Mädchen in der Küche Plätzchen und tranken heißen Kakao.

Die Kutscherstube

Zur Stallweihnacht konnten die Besucher natürlich auch den rekonstruierten Hof mit seinen Stallgebäuden, mit dem einen oder anderen historischen Werkzeug oder die ehemalige, wieder nachempfundene Kutscherstube entdecken.

Mehr Informationen

Das Wohnhaus ersetzte im Jahr 1818 die frühere Bauernkate. Weitere Informationen zum Lucke-Hof findet man unter www.luckehof.de.

Von Uwe Hoffmann