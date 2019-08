Premnitz

Mehrere Zeugen unterrichteten am Donnerstag gegen 20.20 Uhr die Polizei über einen Mann, der sich unberechtigt Zutritt zu einem Privatgrundstück am Havelweg in Premnitz verschafft hatte und sich nun aggressiv gegenüber den Besitzern verhält. Am Einsatzort konnten die Polizisten herausfinden, dass der 29-jährige Mann aus Kamerun höchstwahrscheinlich durch das Übersteigen eines Zauns auf das Privatgrundstück gelangte.

Dort wurde er von den Eigentümern angesprochen. Er äußerte, dass es sich hier um sein Haus handele und versuchte, einen Blumentopf mitzunehmen. Der Eigentümer und weitere Nachbarn verwiesen den Mann von dem Grundstück, der es jedoch nicht verließ. Im Anschluss schoben sie den Mann in Richtung Ausgang, wobei es zu einer Rangelei kam, bei der sich der 55-jährige Eigentümer leicht verletzte.

Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens mit auf das Polizeirevier und informierten einen Notarzt, der den 29-Jährigen in eine Fachklinik einweisen ließ. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs.

Von Bernd Geske