Das Amtsgericht Rathenow hat am Mittwoch eine 23-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Richter Axel Teckemeyer sah es als erwiesen an, dass sie der fahrlässigen Tötung schuldig ist. Weil die Frau am 6. September 2020 gegen 16.20 Uhr an einer unübersichtlichen Stelle auf der Straße von Bützer nach Böhne einen Traktor überholte, stieß sie mit ihrem Pkw auf der Gegenfahrbahn mit einem 79-jährigen Radfahrer zusammen, der ihr entgegen kam. Er starb wenige Stunden später an den Folgen.

Dem Verkehrsunfall war in jenen Tagen viel Aufmerksamkeit zuteil geworden, weil dabei der bekannte und beliebte Premnitzer Lokalpolitiker Wolfgang Hundt zu Tode kam. Er war Ehrenpräsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft Premnitz (DEG), Mitglied des Radteams Rathenow und arbeitete sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe.

Erst im August 2020 war Wolfgang Hundt mit der Landtagsmedaille ausgezeichnet worden. Quelle: Uwe Hoffmann

In der Gerichtsverhandlung sollte vor allen Dingen geklärt werden, wie genau sich der Unfall ereignete und wie es dazu kommen konnte. Die Angeklagte sagte, sie habe ihre beiden kleinen Kinder mit dem Auto zu deren Vater bringen wollen und sei von Bützer aus schon einige Zeit hinter dem Traktor hinterher gefahren. In Richtung Böhne unterwegs, habe sie an der Stelle, wo eine große Rechtskurve in die gerade Richtung übergehe, mit dem Überholen des Traktors begonnen. Auf der Gegenfahrbahn sei plötzlich der Radfahrer da gewesen, den sie vorher nicht gesehen hatte. Sie habe noch versucht, ihm auszuweichen, dann sei es aber doch zum Zusammenstoß gekommen.

Sie sei im Straßengraben zum Stehen gekommen und habe ihren beiden Kindern schnell gesagt, dass sie im Auto bleiben sollen, berichtete sie unter Tränen. Dann habe sie das Verbandszeug genommen, sei zum Unfallopfer gerannt, habe sich bei ihm niedergekniet und gesagt, dass ihr alles sehr, sehr leid tut. Dann habe sie nichts mehr machen können. Im Polizeibericht steht, dass sie einen Schock erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Deutsch-Französische Gesellschaft setzte im November für Wolfgang Hundt einen Gedenkstein in den „Premnitzer Weg“. Quelle: DFG Premnitz

Richter Teckemeyer widmete sich in der Beweisaufnahme vor allem der Frage, wo die junge Frau mit ihrem Auto zum Überholen angesetzt hatte: Erst am Ende der Kurve oder doch bereits schon innerhalb der Kurve? Klar war aber trotzdem, dass sie auf jeden Fall in einem Bereich auf die Gegenfahrbahn wechselte, wo das durch eine Sperrlinie und Schraffur auf der Straße klar verboten war.

Große Bedeutung kam der Aussage des Traktorfahrers zu. Er berichtete, dass er das kleine Auto hinter ihm schon längere Zeit beobachtet hatte, weil es genau von dem Typ war, das damals für seine Freundin gekauft werden sollte. Diese fuhr bei ihm im Traktor mit und sie hätten darüber gesprochen. Er habe auch den Radfahrer gesehen, der ihnen entgegen kam. Als er dann bemerkte, wie das kleine Auto im Scheitel der Kurve zu überholen begann, habe er noch laut gesagt: „Bitte überhole jetzt nicht!“ Dann habe er nach links geguckt, doch da habe es auch schon geknallt.

Auf Tempo 60 begrenzt

Die Geschwindigkeit seines Traktors gab er auf Nachfrage mit 55 km/h an. Durch Verkehrsschilder ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort auf Tempo 60 begrenzt.

Richter Teckemeyer verlas Teile eines Gutachtens, das ein Sachverständiger erstellt hatte. Demnach gab es am Auto keinerlei technische Mängel und hatte es zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes eine Geschwindigkeit zwischen 52 und 58 km/h. Die Kollision hätte vermieden werden können, so der Gutachter, wenn der Überholvorgang nicht schon in der Kurve begonnen worden wäre.

Erhebliche Pflichtverletzung

Nach einer kurzen Pause folgte Richter Axel Teckemeyer in seinem Urteil dann dem Antrag der Staatsanwältin. Er verurteilte die Angeklagte zu acht Monaten Freiheitsstrafe, die für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem wird der Entzug ihrer Fahrerlaubnis um weitere sechs Monate verlängert.

Es liege eine erhebliche Pflichtverletzung der Kraftfahrerin vor, sagte er in der Begründung, weil sie trotz eines Überholverbotes und in einer unübersichtlichen Örtlichkeit den Traktor überholt habe. Sie habe den Gegenverkehr nicht in ausreichendem Maße einsehen können. Es sei nicht nachvollziehbar, warum sie den Radfahrer nicht gesehen habe.

Glaubhaftes Bedauern

Für die Angeklagte spreche, sagte der Richter, dass sie glaubhaft zeige, dass sie ihr Verhalten zutiefst bedaure. Es spreche auch für sie, dass sie strafrechtlich und verkehrsrechtlich nicht vorbelastet sei. Sie habe eine positive Sozialprognose, teilte er mit. Doch liege erhebliches Verschulden vor, weil sie so früh zum Überholen angesetzt habe.

