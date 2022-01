Anbau an Kita Waldhaus Premnitz ist fertig

Premnitz

Schön bunt kommt der neue Anbau an der Kita „Waldhaus“ in Premnitz daher. Die Bauarbeiter haben ihr Werkzeug und die Maschinen zusammengepackt und sind abgerückt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Bürgermeister Ralf Tebling mitteilte, liegt jetzt eine Betriebserlaubnis für den Anbau mit insgesamt 20 Plätzen vor. Der neue Gebäudeteil wird schon genutzt.

Weiter entspannt

Damit hat sich die Situation in den Kindertagesstätten der Stadt Premnitz ein Stück weit entspannt. Bis zur Übergabe des Anbaus war Platz für 69 Kinder, nun sind es 91. „Insgesamt haben wir 22 Plätze geschaffen“, sagt Ralf Tebling. Geplant sei, dass die neuen Kinder Ende Januar oder Anfang Februar aufgenommen werden. „Es muss noch Personal eingestellt werden“, so der Bürgermeister. Die offenen Plätze sind dann alle belegt.

Insgesamt, so informiert die Premnitzer Stadtverwaltung, hat der Anbau eine Nutzfläche von rund 250 Quadratmetern. Zwei Kita-Gruppen sollen hier untergebracht werden. Dazu stehen Spielräume, Schlafräume und ein Bad zur Verfügung.

So sah das Gelände aus, bevor die Arbeiten begannen. Quelle: Bernd Geske

Im Frühherbst 2020 begannen die Bauarbeiten. In den Hang wurde eine Baugrube gesetzt. Diese war für das Kellergeschoss des Erweiterungsbaus vorgesehen. Das Gebäude ist sozusagen in den Südhang des Dachsberges hineingebaut. Die drei Wände in Richtung Berg wurden aus Stahlbeton gebaut, damit sie in dieser Position stabil genug sind. Die vierte Kellerwand, die in Richtung Bergstraße zeigt, ist jetzt ein Teil der bunten Fassade.

Träger der Kita „Waldhaus“ ist die Arbeiterwohlfahrt, die in Premnitz auf vielen Ebenen Angebote macht. Kathleen Rose ist die Leiterin der Einrichtung.

Komplett für U3

Der Anbau soll komplett für den Altersbereich der Kinder unter drei Jahren genutzt werden. Die Stadt Premnitz hat, so weiß Bürgermeister Ralf Tebling, 700 000 Euro investiert. Der große Teil waren Fördermittel aus Finanztöpfen der Europäischen Union – insgesamt 525000 wurden von der EU über das Land Brandenburg ausgereicht.

Große Investition

Für die Stadt Premnitz war dies nach der Investition in die Kita „Flax und Krümel“ die zweite große Investition. Nach der Erweiterung der Kita „Flax und Krümel“ im Zentrum um 20 Plätze durch einen Anbau in den Jahren 2017/2018, war das Projekt Kita „Waldhaus“ der nächste Schritt, um die Betreuungskapazitäten dem gewachsenen Bedarf anzupassen.

Die beiden Gebäudeteile der Kita. Quelle: Joachim Wilisch

Und das ist noch nicht alles. Bürgermeister Ralf Tebling hat angekündigt, dass die Stadt Premnitz den Bau einer neuen Kindertagesstätte mit 50 Plätzen plant. Zwar hat die Stadt unter dem Strich in den vergangenen zwei Jahren einige Einwohner verloren, dennoch wohnen aktuell rund 8500 Menschen hier. Kitaplätze werden wegen des Zuzugs von Familien mit kleinen Kindern gebraucht.

Derzeit Notbetreuung

Zurzeit ruht der Kitabetrieb weitgehend. Wie Bürgermeister Ralf Tebling mitteilte, wurde die Kita „Waldhaus“ am Montag geschlossen, ab Dienstag war eine Notbetreuung mit Praktikanten der Premnitzer Fachschule für Sozialwesen Sophie Scholl geplant.

Mehrere Erzieher hatten sich mit Corona infiziert. „Dadurch sind viele Erzieher ausgefallen und die Betreuung der Kinder konnte nicht mehr gewährleistet werden“, erklärt Ralf Tebling die Situation. Unbekannt sei, ob sich Kinder auch angesteckt haben. Der Notbetreuungsplan soll diese Woche aufrecht erhalten bleiben. Am Mittwoch waren neun Kinder vor Ort, insgesamt könnten derzeit bis zu 26 Kinder betreut werden.

Es musste viel Erde bewegt werden. Quelle: Bernd Geske

Wenn alles gut geht, ist für die kommende Woche wieder der Übergang in den Normalbetrieb vorgesehen.

Gute Nachrichten gibt es aus den anderen Kitas in Premnitz, Mögelin und Döberitz. „Die Einrichtungen sind normal geöffnet“, sagt Ralf Tebling.

Keine Feier

Vorerst muss auch auf eine feierliche Übergabe des Anbaus an die Kita „Waldhaus“ verzichtet werden. Das Infektionsgeschehen lasse nichts anderes zu, so Tebling. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und es wird sich noch ein Termin finden, zu dem das Projekt angemessen gewürdigt werden kann.

Noch mehr Geld für Kitas

Auch das Land und der Landkreis investieren weiter in Kindertagesstätten. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat eine neue Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bau und die Ausstattung für die Kinderbetreuung erlassen.

Das bedeutet für den Landkreis Havelland, dass hier für diese Investitionen insgesamt über 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Davon sollen 150 312 Euro an Kindertagespflegestellen gehen, der Rest bleibt Kindertagesstätten vorbehalten.

Bürgermeister Ralf Tebling. Quelle: Christin Schmidt

Die Anträge sind von den Kommunen zu stellen und müssen bis spätestens 30. Juni vorliegen. Um sich bereits einen ersten Überblick zu verschaffen, wurden die Kommunen um Vorabmeldungen für Investitionen und Anschaffungen in Kitas gebeten. Insgesamt wurden 36 Vorhaben angezeigt. Fördermittelbedarf: über 2,2 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr, als die Summe, die dem Kreis zusteht.

In der Kita „Waldhaus“ wartet man nun auf das Frühjahr – dann werden die Außenanlagen um den Neubau noch hergerichtet.

Von Joachim Wilisch