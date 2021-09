Arbeiterwohlfahrt Premnitz feiert sich aus dem Lockdown heraus

Premnitz

Der kommende Donnerstag soll ein Festtag für die Arbeiterwohlfahrt in Premnitz werden. Rund um das Mehrgenerationenhaus sind die Premnitzer und Gäste von außerhalb eingeladen, um mit einem Sommerfest das Ende des Lockdowns für die Arbeiterwohlfahrt zu feiern. „Einige Gruppen haben sich schon im Sommer wieder getroffen“, sagt Giesela Lehmann vom Ortsverein Premnitz. Zusammen mit Jutta Zemlin und Kerstin Müller bereitet sie gerade das Fest vor.

Organisiert wird dieses vom Awo-Bezirksverband Potsdam. Mit dem Motto „Awo erleben“ geht der Verband in verschiedene Städte um den Neustart mit einem Sommerfest zu feiern. Auch in Rathenow wird es eine ähnliche Veranstaltung geben.

Von 15 bis 18 Uhr gibt es Musik, Gespräche und Kinderspaß. Für Kaffee und Kuchen ist ebenso gesorgt, wie für Herzhaftes vom Grill und Kaltgetränke. Die Fachschule für Sozialwesen der Awo in Premnitz beteiligt sich mit einem Programm.

Mit allen Partnern

„Außerdem stellen sich auch alle anderen Gruppen der Awo vor“, so Giesela Lehmann. Dazu gehören zwei Kindertagesstätten die Eltern-Kind-Gruppe, die Gruppe „Kysi“ und natürlich die Ortsvereinen Mögelin und Döberitz.

Die Ortsvereine sind selbstständig. Aber mit den Nachbargruppen pflege an enge Beziehungen, heißt es im Premnitzer Ortsverein. Am Donnerstag werden auch Flüchtlinge ein Programm zeigen. Zudem wollen Politiker vor Ort sein, um, sich mit den Gästen zu unterhalten. So hat Bürgermeister Ralf Tebling sein Kommen zugesagt, auch die Vorsitzende der Premnitzer Stadtverordnetenversammlung, Katja Poschmann, will zugegen sein.

Inzwischen läuft das Programm der Arbeiterwohlfahrt in Premnitz wieder in gewohnten Bahnen. Infotreffen, Seniorensport, Tanzmäuse, Kartenspiel, Bastelgruppen und Herzsport gehören dazu. Als man sich gar nicht treffen konnte, wurde der Kontakt über eine Sprechstunde aufrecht erhalten. Und zur Weihnachtszeit hatten Awo-Frauen Päckchen für die Mitglieder gepackt.

Nun freuen sich alle auf den Neustart: Donnerstag, 15 Uhr am Mehrgenerationenhaus in der Liebigstraße Premnitz.

Von Joachim Wilisch