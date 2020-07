Premnitz

In der Nacht zum Montag haben bislang unbekannte Täter in Premnitz einen grauen Pkw Audi Q5 Kombi gestohlen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß verschlossen abgestellt in der Auffahrt eines Grundstücks am Havelweg. Im Fahrzeug haben sich auch persönliche Papiere des Besitzers befunden.

Er hatte den Diebstahl am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Die hat die Fahndung nach dem rund 40.000 Euro teuren Auto eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ