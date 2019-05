Premnitz

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Stadt Premnitz noch in diesem Jahr ein Kinder- und Jugendparlament hat. Die „alte“ Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer letzten Sitzung der zu Ende gehenden Legislaturperiode im März eine Einwohnerbeteiligungssatzung beschlossen, bei der ein wichtiger Punkt die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an „sie berührenden Gemeindeangelegenheiten“ ist.

Läuft alles wie gewünscht, dann stellen sich die ersten Mädchen und Jungen, die an der Mitwirkung in einem Kinder- und Jugendparlament interessiert sind, auf der ersten Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung am 13. Juni vor.

Erstes Gespräch g

Bürgermeister Ralf Tebling hat bestätigt, dass bereits Kinder und Jugendliche auf ihn zugekommen sind, um sich über das Vorhaben zu informieren. Er habe schon ein erstes Orientierungsgespräch mit fünf Mädchen und Jungen geführt.

„Wir würden es schön finden, wenn sich in Premnitz ein Kinder- und Jugendparlament gründet“, sagt Ralf Tebling. Bislang gehe man davon aus, dass entsprechende Kontakte über die beiden Premnitzer Schulen und den Jugendclub Preju hergestellt werden können. Ob die Interessenvertretung der Mädchen und Jungen dann auch tatsächlich „Kinder- und Jugendparlament“ heißen wird, das sollten die Beteiligten natürlich selbst entscheiden. Sie seien aufgefordert, sich selbst einen Namen zu geben.

Gemeinden gesetzlich verpflichtet

Ausgangspunkt für den neuen Ansatz in Premnitz ist eine Änderung der Kommunalverfassung des Landes. Demnach sind die Gemeinden jetzt gesetzlich verpflichtet, in ihren Hauptsatzungen festzulegen, welche Formen zur Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen geschaffen werden.

Die Premnitzer Hauptsatzung ist entsprechend geändert worden. Bürgermeister Ralf Tebling erklärt, er werde vorschlagen, die Kinder und Jugendlichen auf eine ähnliche Weise in die Arbeit der Stadtverordneten mit einzubeziehen, wie es jetzt schon mit dem Seniorenbeirat der Stadt gemacht wird. Sie sollen je einen Sitz in den Fachausschüssen bekommen. Sie können sich sich dort äußern, können aber kein Stimmrecht bekommen.

Alle sollen mitwirken

Es war Wolfgang Hundt (Linke), der es auf der letzten Stadtverordnetenversammlung übernahm, in flammenden Worten die Vorfreude auf ein Kinder- und Jugendparlament zum Ausdruck zu bringen. Er hoffe, dass es die neue SVV schaffe, ein Kinder- und Jugendparlament zu bilden, sagte er. Die Hoffnung seiner Fraktion sei es, dass alle Fraktionen dabei mitwirken.

Von Bernd Geske