Auf der EEW-Baustelle beginnt die nächste Phase

Etwas fürs Auge ist auf der Baustelle der EEW Premnitz GmbH geboten worden. Das Unternehmen errichtet gegenwärtig mit einem Investitionsaufwand von 60 Millionen Euro eine zweite Verbrennungslinie an ihrem Müllkraftwerk im Industriepark. Mit dem Einschweben eines zehn Tonnen schweren Stahlbehälters ist durch einen spektakulären Arbeitsgang eine neue Bauphase eingeleitet worden.

Mit der Montage des Speisewasserbehälters beginnt der Bau des großen Heizkessels.

Wie EEW-Bauleiter Karl-Heinz Plepla sagt, ist der Bau des Stahlgerüstes für das neue Kesselhaus zu etwa 70 Prozent fertig. Das war der passende Zeitpunkt, um von oben her mit dem ganz großen Baustellenkran mitten in das 30 Meter hohe Stahlgerüst hinein den Speisewasserbehälter zu setzen. Dieser Behälter wird künftig ein wichtiges Element im Wasserkreislauf des künftigen Heizkessels sein.

Wasser werde als Arbeitsmedium der Energieträger der Verbrennungslinie sein, erklärt Bauleiter Plepla. Im großen Kessel mit seinen Nebenanlagen werden sich künftig rund 120 Kubikmeter von hochreinem Wasser befinden. Ein Teil davon wird gewissermaßen als Reserve in dem Speisewasserbehälter bereit gehalten. Der oben auf diesen Behälter aufgesetzte kleinere Zylinder hat zudem die Aufgabe, Sauerstoff aus dem Wasser zu lösen, um Korrosion im Leitungssystem zu verhindern.

Der ganze Ablauf ist viel fotografiert worden. Ein besonderes Motiv war dabei natürlich, wie der Kessel oben auf den Stahlträgern montiert worden ist. Quelle: Bernd Geske

Das Einsetzen des Speisewasserbehälters war der Auftakt für die Montage des großen Heizkessels der Verbrennungslinie. Wenn er fertig ist, wird er einen Rauminhalt von stattlichen 2500 Kubikmetern haben. So ein Ungetüm kann natürlich nicht in einem Stück eingesetzt werden. Er wird vielmehr im Stahlgerüst aus einzelnen Elementen zusammengesetzt. Rund 30 größere Teile werden dabei sein. Einzelne Segmente davon können bis zu 30 Meter hoch sein.

Das Einsetzen des Speisewasserbehälters schien für die Bauleute zwar eine seltene und spannende Tätigkeit zu sein, von Aufregung konnte aber keine Rede sein. Immerhin fanden sich von hier, da und dort auf der großen Baustelle die Werktätigen ein, um die Montage des Speisewasserbehälters mit eignen Augen zu verfolgen. Jede Menge Fotos und Videos sind aufgenommen worden.

Bauleiter Karl-Heinz Plepla. Quelle: Bernd Geske

Um ihn gut heben zu können, waren gleich bei seinem Bau oben am Behälter vier Ösen für Kranhaken angeschweißt worden. In einer langsamen, aber stetigen und harmonischen Bewegung hob der Kran dann den Behälter an. An einer Seite war ein langes Seil befestigt worden, mit ein einzelner Mann vom Boden aus den Behälter fein dirigieren konnte. Immerhin musste er noch um 90 Grad in seiner waagerechten Ebene geschwenkt werden, um ihn richtig in „seine“ Lücke des Stahlgerüstes setzen zu können. Aus Sicht des Publikums verlief alles ohne Komplikationen.

Im Heizkessel werden später Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius herrschen. Die Wände des Kessels werden aus 5,5 Zentimeter starken Rohren bestehen, durch die das Arbeitsmedium Wasser strömt. Dieses Wasser wiederum wird aber in seinem dampfförmigen Aggregatzustand durch die Leitungen strömen. Der Dampf wird den beachtlichen Druck von 40 Bar haben und rund 400 Grad heiß sein. Er treibt dann die Turbine an.

„Wir sind unserem Plan jetzt um eine Woche voraus“, teilt Karl-Heinz Plepla mit. Es habe gutes Montagewetter gegeben. Nur wenige Tage konnte nicht gearbeitet werden, weil der Wind zu stark war. Leichter Regen und milder Frost würden keine Hindernisse sein. Bis zum Wochenende vor Heiligabend soll gebaut werden, dann kommt eine Pause über die Feiertage. Nach dem Drei-Königs-Tag geht es wieder weiter, dann beginnt der Stahlbau für die Rauchgasreinigung.

Von Bernd Geske