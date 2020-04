Große Investition: Ausbau der Ringstraße in Mögelin beginnt

Mögelin

Auch nachdem das Land im Jahr 2019 die Beiträge für Anlieger abgeschafft hat, setzt die Stadt Premnitz ihr Ausbauprogramm für kommunale Straßen fort. Seit 1992 werden dort jedes Jahr eine oder mehrere Straßen erneuert.

Das bei Weitem größte Projekt der letzten Jahre wird in dieser Hinsicht der Ausbau der Ringstraße im Ortsteil Mögelin sein. Er soll in dieser Woche beginnen, nachdem der Wasser- und Abwasserverband Rathenow seine vorbereitenden Tiefbauarbeiten im Bereich der Döberitzer Straße abgeschlossen hat.

Auftrag ist vergeben

Auf ihrer Sitzung im Dezember hatten die Stadtverordneten bereits das technische Bauprogramm beschlossen. Auf ihrer Sitzung am 12.März, die wenige Tage vor Beginn der umfangreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronakrise stattfand, haben sie dann noch entschieden, an welche Firma der Auftrag vergeben werden soll.

Ursprünglich war auch geplant gewesen, alle Anwohner zu einer Versammlung am 30. März ins Gemeindehaus einzuladen. Doch wegen der Corona-Auflagen zur Kontaktbegrenzung musste die Stadt diese Zusammenkunft absagen.

Die Einmündung der Döberitzer Straße in die Ringstraße ist fast fertig. Quelle: Bernd Geske

Zwei Zufahrten mitgezählt, findet der Ausbau der Ringstraße auf einer stattlichen Länge von rund einem Kilometer statt. Als Bausumme hat die Stadt 950.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Wie es bei so gut wie allen Maßnahmen der Stadt seit 1992 in Siedlungsgebieten üblich war, wird eine Mischverkehrsfläche angelegt. Sie wird fünf Meter breit und in grauem Verbundpflaster ausgeführt. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden mit Betonverbundpflaster in Anthrazit befestigt.

Straßenbau bezahlt die Stadt

Die Kosten für den Straßenbau an sich wird die Stadt Premnitz übernehmen, weil das Land die Ausbaubeiträge für Anlieger abgeschafft hat. Die Kosten für die Herstellung der neuen Grundstückszufahrten und -zugänge müssen aber wie bisher die Eigentümer tragen.

Eine Berechnung der Verwaltung hatte ergeben, dass bei den Straßenausbauprojekten seit 1992 etwa ein Drittel der Gesamtkosten von den Anliegern aufgebracht werden musste. Die Stadt hatte früher mittelfristig mit Anliegerbeiträgen von 140 000 Euro pro Straße geplant. Wie das Land mitgeteilt hat, soll die Stadt nun als Ausgleich vom Land jedes Jahr nur 83 000 Euro bekommen.

Zusammen mit Wasserverband

Wie immer bei bisherigen Straßenbaumaßnahmen koordiniert die Stadt Premnitz ihre Arbeiten mit dem Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Das heißt, bevor die eigentlichen Straßenbaumaßnahmen beginnen, lässt der Verband im Erdreich unter der künftigen Fahrbahn neue Leitungen für Trink- bzw. Abwasser verlegen.

Für die Regenentwässerung der Ringstraße sollen in den Nebenbereichen der Verkehrsfläche Versickerungsmulden angelegt werden. Sie sollen aus einer Grobkiespackung bestehen, die mit Vlies ummantelt wird.

Ganze Beleuchtung neu

Die Straßenbeleuchtung, die in keinem guten Zustand mehr ist, soll komplett erneuert werden. Vorgesehen sind am Rande der Ringstraße 33 neue Leuchten, die mit stromsparenden LED-Lampen ausgestattet werden. Die Stadt plant außerdem, während der Arbeiten ein Breitbandkabel verlegen zu lassen.

Nach dem jetzigen Ablaufplan ist vorgesehen, dass der Straßenbau bis zum 15. Dezember fertig wird.

Von Bernd Geske