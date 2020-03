Awo-Schule organisiert Frühlingsfest für Kinder

Premnitz

Den meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März hat die Awo-Schule „ Sophie Scholl“ für Sozialwesen in Premnitz zum Anlass genommen, um Kinder der Kita „Flax und Krümel“ zu einem Frühlingsfest einzuladen. Zu diesem relativ frühen Zeitpunkt im Jahreslauf war das regnerische Wetter am Dienstag leider nicht geeignet, um draußen Spaß zu haben. In der Sporthalle und weiteren Räumen der Schule gab es aber genug Möglichkeiten zum Feiern.

Die Kinder konnten sich in einer besonderen Atmosphäre fühlen, weil alle jungen Leute der Awo-Schule, mit denen sie zu tun hatten, sich fantasievoll kostümiert hatten. Die Erzieher-Klasse E 19/2 führte zu Beginn ein selbst geschriebenes Theaterstück auf, in dem es um die nicht eben schöne graue Raupe Ruby ging. Ihr gefühltes „Außenseiter-Dasein“ kam besonders deutlich zur Geltung, weil sie sich in der Krabbelschule von so schönen Insekten wie Schmetterlingen, Libellen und Prachtkäfern umgeben sah.

Die graue Raupe Ruby ist zu einem herrlichen Schmetterling geworden. Quelle: Bernd Geske

Weil sie aber am besten singen kann, wählen die anderen Insekten schließlich doch Ruby dafür aus, das wichtigste Lied auf dem Frühlingsfest der Krabbelschule zu singen. Und siehe da – welch Wunder! – rechtzeitig zum großen Fest hat sich die graue Raube in einen herrlichen Schmetterling verwandelt.

Die Berufsfachschüler der Klasse S18 übernahmen es im Anschluss, für die Kinder ein buntes Mitmachprogramm anzubieten. Da sie sich als Märchenfiguren kostümiert hatten, konnten die Kleinen zusammen mit der Eiskönigin, dem Gestiefelten Kater, Feen und anderen ungewöhnlichen Gestalten viel Spaß bei Spiel, Sport und Basteln haben.

Der Hindernislauf hat viel Spaß gemacht. Quelle: Bernd Geske

In der Sporthalle gab es Büchsenwerfen, Hindernislauf, Stiefelweitwurf, Sackhüpfen und Schwungtuchübungen. Im Kreativraum konnten die Kinder unter Anleitung Lesezeichen und Schnapper mit Wackelaugen basteln oder sich schminken lassen. Im Kunstraum fand das große Märchenquiz statt.

Für die Berufsfachschüler ist das Frühlingsfest der Höhepunkt ihrer praktischen Ausbildung, hat Schulleiterin Kerstin Müller erklärt. Ende März gehe es in die praktischen Prüfungen und im Mai stünden die schriftlichen Prüfungen an. Auch für die Erzieher-Fachschüler beginnt nun die Prüfungszeit. In der Schule für Sozialwesen hat die Phase der Bewerbungen für das neue Schuljahr bereits begonnen.

Am 28. März gibt es für alle Interessierten einen Tag der offenen Tür, am 24. Juni werden den 57 Absolventen die Zeugnisse übergeben.

Awo-Schule für Sozialwesen Premnitz Quelle: Bernd Geske

