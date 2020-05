Premnitz

Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters verschafften sich unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Montag Zutritt in das Gebäude einer in der Fabrikenstraße in Premnitz ansässigen Firma.

Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Nach dem ersten Überblick fehlt eine geringe Menge Bargeld. Am Montagmorgen durch einen Mitarbeiter zum Ort gerufene Polizisten sicherten Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

